Как устранить структурный дисбаланс между рыночными потребностями и существующим предложением рабочей силы

2025 год добавил оптимизма украинскому бизнесу. Более 90% компаний планируют найм в том или ином формате. Более половины бизнесов настроены расширять команды и открывать позиции, чтобы обеспечить рост. Еще четверть компаний выбирают точечный найм на отдельные направления. Такой уровень "аппетита к найму" свидетельствует об оживлении рынка.

В то же время более половины компаний сталкиваются с нехваткой персонала всех уровней. На рынке труда сложилась феноминальная ситуация. Работодатели не могут найти нужных работников, а людям не удается найти работу.

Ключевых причин такого парадокса две. Первое – несоответствие ожиданий по оплате труда. Компании в сложных условиях не могут платить столько, сколько хотят кандидаты, особенно учитывая инфляцию, разъедающую покупательную способность зарплат. Вторая причина – несоответствие навыков кандидатов на рыночный запрос. Потребности работодателей в специалистах определенных профессий и квалификаций не покрываются уже имеющимися на рынке специалистами.

По сути, есть структурный дисбаланс. Одни специалисты очень нужны, но их мало, других на рынке много, но их умения негде применить. Многие работодатели прямо указывают на растущую проблему нехватки специалистов с нужными навыками. Возникает пропасть между образованием/опытом кандидатов и реальными запросами бизнеса.

Со стороны собственно работников это ощущается как сужение возможностей . Каждый пятый специалист замечает, что вакансий по его специальности стало меньше и найти работу потруднее. Особенно ощутимо уменьшилось количество предложений по работе в сферах, наиболее пострадавших от войны или кризиса: HoReCa, нефтегаз, тяжелая и добывающая промышленность, сфера обслуживания. Время поиска работы в среднем растянулось до полугода, и многие украинцы вынуждены долго ждать подходящей возможности.

Так что рынок труда балансирует между двумя реальностями. Для бизнеса – это погоня за талантом, кадровый голод, толкающий компании повышать зарплаты и придумывать новые способы поиска нужных людей. Для работников это сложность трудоустройства, разочарование в прежней карьере и необходимость подстраиваться под новые требования.

Однако украинцы не опускают руки. Рынок начал реагировать на дисбаланс через переориентацию и обучение. Все больше специалистов готовы овладевать новыми ролями, чтобы оставаться востребованными. Более 60% специалистов выражают желание получить новую профессию. Люди осознают необходимость меняться. Сотрудники массово смотрят в сторону переквалификации – одни мечтают об ИТ, другие идут учиться рабочим навыкам, а кто-то даже кардинально меняет сферу деятельности.

Компании широко открывают двери для новых сотрудников, однако не всегда находят нужного кандидата за ними. Это побуждает рынок к развитию. Он становится более гибким, рушатся барьеры в трудоустройстве ветеранов, людей 50+, внутренне перемещенных лиц, создаются новые "женские" профессии.

Рынок труда превратился в лабораторию новых специальностей, появление которых обусловлено технологическим прогрессом и военными реалиями. Уже два года, как наблюдается подлинный бум появления совершенно новых профессий. И у соискателей работы появляется шанс стать первопроходцами в новых нишах.

Спрос на "классических" специалистов тоже никуда не исчез - просто их навыки эволюционируют. Рынок трансформирует традиционные профессии. Так что роль обучения непременно будет возрастать. Университеты и бизнес-курсы уже просматривают программы, чтобы выпускать новых специалистов по экономике восстановления и цифровой Украины.

Барометр указывает на меняющееся давление, однако общий тренд свидетельствует о частичной трансформации рынка труда и постепенном его восстановлении.