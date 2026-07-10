Лучшие работодатели 2026 года: специальные номинации

Kernel розвиває кар’єрні можливості через освітній проєкт Open AgriTech University, що занурює студентів і молодих фахівців у сучасний агротех-бізнес. Програма дає практичні знання, знайомить із виробничими процесами та відкриває шлях до старту кар’єри у команді одного з лідерів агросектору.