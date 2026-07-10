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Лучшие работодатели 2026 года: специальные номинации

Лучшие работодатели 2026 года: специальные номинации

Номинация №1 "НАЙКРАЩИЙ КЕЙС ПІДТРИМКИ ВЕТЕРАНІВ" Номинация №2 "ЛІДЕР З ІНКЛЮЗИВНОСТІ" Номинация №3 "НАЙКРАЩА ВЛАСНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА" Номинация №4 "ЛІДЕР КАР’ЄРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ" Номинация №5 "ЛІДЕР ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ" Номинация №6 "ЛІДЕР ПІДТРИМКИ ПРАЦІВНИКІВ" Номинация №7 "ЛІДЕР ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ" Номинация №8 "НАЙКРАЩИЙ АНТИКРИЗОВИЙ HR-МЕНЕДЖМЕНТ" Номинация №9 "НАЙКРАЩА ПРОГРАМА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ДЛЯ СТАРШИХ ЛЮДЕЙ"
НАЙКРАЩИЙ КЕЙС ПІДТРИМКИ ВЕТЕРАНІВ
1
Группа Нафтогаз
Категория:
Группа Нафтогаз
Добыча сырой нефти и природного газа
2
Арселор Миттал Кривой Рог
Категория:
Арселор Миттал Кривой Рог
3
ДТЭК
Категория:
ДТЭК
ЛІДЕР З ІНКЛЮЗИВНОСТІ
1
ПУМБ
Категория:
ПУМБ

У банку послідовно розвивають інклюзивність як частину людино-центричної стратегії. Банк впроваджує безбар’єрність у відділеннях і цифрових сервісах, навчає співробітників інклюзивного сервісу та реалізує програму "Чек на доступність" у межах платформи “Жити назустріч”, підтримуючи культуру рівних можливостей.

2
Данон Украина
Категория:
Данон Украина
Производство продуктов питания
НАЙКРАЩА ВЛАСНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
1
Kyiv School of Economics
Категория:
Kyiv School of Economics
2
Киевстар
Категория:
Киевстар
3
Креди Агриколь Банк
Категория:
Креди Агриколь Банк
4
Континентал Фармерз Груп
Категория:
Континентал Фармерз Груп
ЛІДЕР КАР’ЄРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
1
Пивденный
Категория:
Пивденный
2
Kernel
Категория:
Kernel
АПК

Kernel розвиває кар’єрні можливості через освітній проєкт Open AgriTech University, що занурює студентів і молодих фахівців у сучасний агротех-бізнес. Програма дає практичні знання, знайомить із виробничими процесами та відкриває шлях до старту кар’єри у команді одного з лідерів агросектору.

3
Novus
Категория:
Novus
ритейл

Ритейлер підтримує кар’єрне зростання через корпоративне навчання та програму ProfiHub, яка готує працівників до адміністративних посад у магазинах. Компанія розвиває внутрішній кадровий резерв, поєднує онлайн-навчання з практикою та дає співробітникам можливість переходити на нові ролі всередині бізнесу.

4
АТБ
Категория:
АТБ
ритейл

В АТБ розвивають систему кар’єрного зростання: най- кращі працівники можуть потрапити до кадрового резерву й пройти безкоштовне навчання для вищих посад. Навчальні центри компанії готують керівників магазинів, адміністраторів і районних керівників, від- криваючи шлях від стартових позицій до управлінських ролей.

ЛІДЕР ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ
1
ТАС Агро
Категория:
ТАС Агро
АПК
ЛІДЕР ПІДТРИМКИ ПРАЦІВНИКІВ
1
ПриватБанк
Категория:
ПриватБанк

ПриватБанк розвиває підтримку працівників через програми ментального здоров’я, вебінари, внутрішню комунікацію та фінансову допомогу в кризових ситуаціях. Банк долучається до всеукраїнської програми “Ти як?”, підтримує культуру турботи та створює інструменти, які допомагають команді зберігати ресурсність.

2
Кондитерская корпорация ROSHEN
Категория:
Кондитерская корпорация ROSHEN
Производство кондитерских изделий
3
Delta Medical
Категория:
Delta Medical
Фармацевтика
4
Nestle Украина
Категория:
Nestle Украина
5
Банк Кредит Днепр
Категория:
Банк Кредит Днепр
6
IDS UKRAINE
Категория:
IDS UKRAINE
Харчова промисловість

IDS Ukraine підтримує працівників через безпечні умови праці, розвиток компетенцій, соціальні гарантії та турботу про добробут команд. Компанія поєднує виробничу стабільність із навчанням, підтримкою здоров’я та внутрішніми комунікаціями, що допомагають співробітникам залишатися залученими й ефективними.

7
Тева в Украине
Категория:
Тева в Украине
ЛІДЕР ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ
1
Farmak
Категория:
Farmak
Фармацевтика

“Фармак” допомагає студентам і випускникам розпочати кар’єру у фармацевтиці через практику, оплачуване стажування, офіційне працевлаштування з першого дня та наставництво. Компанія співпрацює з університетами, підтримує молодих науковців і дає молоді можливість швидко перейти від навчання до реальної роботи.

2
Premier FOOD Group
Категория:
Premier FOOD Group
Производственно-логистическая группа компаний
3
"МакДональдз" в Украине
Категория:
"МакДональдз" в Украине
НАЙКРАЩИЙ АНТИКРИЗОВИЙ HR-МЕНЕДЖМЕНТ
1
Империал Брендс Продакшн Украина
Категория:
Империал Брендс Продакшн Украина
2
AB InBev Efes Україна
Категория:
AB InBev Efes Україна
FMCG

“AB InBev Efes Україна” адаптувала HR-стратегію до викликів війни через фокус на безпеці, релокації, фінансовій підтримці, стрес-коучингу та розвитку лідерства. Компанія розробила внутрішню програму повернення ветеранів до роботи, посилюючи стійкість команди.

3
Acino, part of Arcera
Категория:
Acino, part of Arcera
Фармацевтика
НАЙКРАЩА ПРОГРАМА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ДЛЯ СТАРШИХ ЛЮДЕЙ
1
Астарта
Категория:
Астарта
АПК

В агрокомпанії розвивають підхід до дорослого наймання через проєкт «Активне довголіття» та участь у національній ініціативі “Досвід має значення” для людей 50+. Компанія цінує експертизу старших працівників, підтримує їхню зайнятість, навчання та передання досвіду молодшим колегам.