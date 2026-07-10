Лучшие работодатели 2026 года: специальные номинации
У банку послідовно розвивають інклюзивність як частину людино-центричної стратегії. Банк впроваджує безбар’єрність у відділеннях і цифрових сервісах, навчає співробітників інклюзивного сервісу та реалізує програму "Чек на доступність" у межах платформи “Жити назустріч”, підтримуючи культуру рівних можливостей.
Kernel розвиває кар’єрні можливості через освітній проєкт Open AgriTech University, що занурює студентів і молодих фахівців у сучасний агротех-бізнес. Програма дає практичні знання, знайомить із виробничими процесами та відкриває шлях до старту кар’єри у команді одного з лідерів агросектору.
Ритейлер підтримує кар’єрне зростання через корпоративне навчання та програму ProfiHub, яка готує працівників до адміністративних посад у магазинах. Компанія розвиває внутрішній кадровий резерв, поєднує онлайн-навчання з практикою та дає співробітникам можливість переходити на нові ролі всередині бізнесу.
В АТБ розвивають систему кар’єрного зростання: най- кращі працівники можуть потрапити до кадрового резерву й пройти безкоштовне навчання для вищих посад. Навчальні центри компанії готують керівників магазинів, адміністраторів і районних керівників, від- криваючи шлях від стартових позицій до управлінських ролей.
ПриватБанк розвиває підтримку працівників через програми ментального здоров’я, вебінари, внутрішню комунікацію та фінансову допомогу в кризових ситуаціях. Банк долучається до всеукраїнської програми “Ти як?”, підтримує культуру турботи та створює інструменти, які допомагають команді зберігати ресурсність.
IDS Ukraine підтримує працівників через безпечні умови праці, розвиток компетенцій, соціальні гарантії та турботу про добробут команд. Компанія поєднує виробничу стабільність із навчанням, підтримкою здоров’я та внутрішніми комунікаціями, що допомагають співробітникам залишатися залученими й ефективними.
“Фармак” допомагає студентам і випускникам розпочати кар’єру у фармацевтиці через практику, оплачуване стажування, офіційне працевлаштування з першого дня та наставництво. Компанія співпрацює з університетами, підтримує молодих науковців і дає молоді можливість швидко перейти від навчання до реальної роботи.
“AB InBev Efes Україна” адаптувала HR-стратегію до викликів війни через фокус на безпеці, релокації, фінансовій підтримці, стрес-коучингу та розвитку лідерства. Компанія розробила внутрішню програму повернення ветеранів до роботи, посилюючи стійкість команди.
В агрокомпанії розвивають підхід до дорослого наймання через проєкт «Активне довголіття» та участь у національній ініціативі “Досвід має значення” для людей 50+. Компанія цінує експертизу старших працівників, підтримує їхню зайнятість, навчання та передання досвіду молодшим колегам.