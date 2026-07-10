Найкращі роботодавці 2026: спеціальні номінації

У Тева в Україні турбота про людей починається з принципу бути для співробітників опорою, а не ще одним джерелом стресу. Саме навколо цього побудована програма добробуту “Опора”, що охоплює фізичне, ментальне, соціальне та фінансове благополуччя. Компанія надає матеріальну підтримку в різних життєвих ситуаціях, широкий пакет бенефітів, інвестує у розвиток і навчання, підтримує ментальне здоров’я та створює простір для спільнот, культурних ініціатив і професійного зростання.