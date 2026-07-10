Найкращі роботодавці 2026: спеціальні номінації
Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та діловий портал delo.ua оголосило переможців спеціальних номінацій рейтингу "ТОП-100. Найкращі роботодавці".
Представлені компанії, окрім того що увійшли до сотні найкращих роботодавців України, за рішенням редакції "ТОП-100" та delo.ua здобули перемогу в спеціальних номінаціях рейтингу, які представляють окремі напрями роботи з персоналом — від підтримки працівників та інклюзивності до адаптації ветеранів та роботи з молоддю.Номінація №1 "НАЙКРАЩИЙ КЕЙС ПІДТРИМКИ ВЕТЕРАНІВ" Номінація №2 "ЛІДЕР З ІНКЛЮЗИВНОСТІ" Номінація №3 "НАЙКРАЩА ВЛАСНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА" Номінація №4 "ЛІДЕР КАР’ЄРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ" Номінація №5 "ЛІДЕР ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ" Номінація №6 "ЛІДЕР ПІДТРИМКИ ПРАЦІВНИКІВ" Номінація №7 "ЛІДЕР ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ" Номінація №8 "НАЙКРАЩИЙ АНТИКРИЗОВИЙ HR-МЕНЕДЖМЕНТ" Номінація №9 "НАЙКРАЩА ПРОГРАМА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ДЛЯ СТАРШИХ ЛЮДЕЙ"
Корпоративна програма “Повернення” стала комплексною моделлю професійної та соціальної інтеграції працівників із військовим досвідом. Вона охоплює супровід ветеранів на всіх етапах повернення до роботи, підготовку внутрішніх тренерів, менеджерів супроводу, юристів із військового права та координаторів у командах. Окремий напрям присвячений адаптації робочих місць і формуванню інклюзивного середовища для ветеранів.
У компанії підтримують ветеранів через комплексну систему супроводу після повернення до роботи. Вона охоплює додаткове медичне страхування, реабілітацію, психологічні консультації та адаптацію до виробничого середовища. Такий підхід допомагає працівникам із військовим досвідом безпечно повернутися до професійного життя.
ДТЕК розвиває програму Veteran+, яка допомагає ветеранам повернутися до роботи через супровід, адаптацію, навчання та підтримку керівників команд. Компанія поєднує ветеранську політику з корпоративним навчанням у DTEK Academy, формуючи системний підхід до реінтеграції захисників.
У банку послідовно розвивають інклюзивність як частину людино-центричної стратегії. Банк впроваджує безбар’єрність у відділеннях і цифрових сервісах, навчає співробітників інклюзивного сервісу та реалізує програму "Чек на доступність" у межах платформи “Жити назустріч”, підтримуючи культуру рівних можливостей.
Данон в Україні впроваджує політику рівних можливостей і недискримінації на робочому місці, розвиваючи культуру Inclusive Diversity. Компанія підтримує різноманіття команд, інклюзивну комунікацію та рівний доступ до розвитку, поєднуючи глобальні DE&I-підходи та адаптуючи їх до реалій України.
Київська школа економіки створює корпоративні освітні програми для бізнесу, що поєднують практичні інструменти лідерства, управління змінами та організаційної трансформації. Серед напрямів: програми для керівників, підприємців і команд, які прагнуть швидко впроваджувати знання у реальні бізнес-рішення.
“Київстар” побудував комплексну систему навчання для безперервного розвитку персоналу. Вона поєднує класичні тренінги з дистанційними технологіями. Внутрішня освітня структура пропонує сотні курсів для вдосконалення професійних, управлінських та лідерських навичок.
Процес підтримується власною цифровою платформою з інтерактивними онлайн-модулями. Екосистема автоматизує управління знаннями, адаптує контент під потреби бізнесу й дозволяє співробітникам підвищувати кваліфікацію у зручний час.
У банку розвивають освітні програми для працівників і партнерів, зокрема Агрошколу, що стала одним з упізнаваних навчальних проєктів організації. Програми поєднують експертизу фінансового сектору, практичні кейси та розвиток професійних компетенцій, підтримуючи якість сервісу й кар’єрне зростання команд.
В компанії розвивають комплексну систему корпоративного навчання, яка поєднує індивідуальні плани розвитку, програму Succession Planning, внутрішній портал знань і “Клуб внутрішніх тренерів і наставників”. Важливою складовою освітньої екосистеми є власна програма “Майбутнє Контінентал”, яка поєднує теоретичне навчання, практику на виробництві та менторську підтримку для розвитку майбутніх фахівців.
У банку націлені допомагати будувати кар’єру працівників через програми розвитку для різних ролей — від професій- них навичок до лідерства. Співробітники отримують можливості навчання, внутрішнього переходу, участі у мотиваційних програмах і розвитку управлінських компетенцій, зокрема через програму “Ефективний лідер”.
Kernel розвиває кар’єрні можливості через освітній проєкт Open AgriTech University, що занурює студентів і молодих фахівців у сучасний агротех-бізнес. Програма дає практичні знання, знайомить із виробничими процесами та відкриває шлях до старту кар’єри у команді одного з лідерів агросектору.
Ритейлер підтримує кар’єрне зростання через корпоративне навчання та програму ProfiHub, яка готує працівників до адміністративних посад у магазинах. Компанія розвиває внутрішній кадровий резерв, поєднує онлайн-навчання з практикою та дає співробітникам можливість переходити на нові ролі всередині бізнесу.
В АТБ розвивають систему кар’єрного зростання: най- кращі працівники можуть потрапити до кадрового резерву й пройти безкоштовне навчання для вищих посад. Навчальні центри компанії готують керівників магазинів, адміністраторів і районних керівників, від- криваючи шлях від стартових позицій до управлінських ролей.
Компанія вибудовує практичну співпрацю із закладами освіти, зокрема через стажування, виробничу практику та дуальну форму навчання для студентів агрономічних, інженерних і технічних спеціальностей. Компанія проводить зустрічі на виробничих майданчиках і допомагає студентам здобути реальний досвід в агросекторі.
ПриватБанк розвиває підтримку працівників через програми ментального здоров’я, вебінари, внутрішню комунікацію та фінансову допомогу в кризових ситуаціях. Банк долучається до всеукраїнської програми “Ти як?”, підтримує культуру турботи та створює інструменти, які допомагають команді зберігати ресурсність.
ROSHEN — компанія, яка зробила турботу про людей частиною своєї бізнес-стратегії. Розвиток працівників, підтримка мобілізованих і ветеранів, турбота про ментальне здоров'я, безпеку та добробут команди, а також створення кар’єрних можливостей стали прикладом відповідального роботодавця, для якого люди є головною цінністю.
У фармацевтичній компанії розвивають корпоративну культуру, засновану на підтримці працівників, безперервному навчанні та можливостях професійного розвитку. Компанія приділяє увагу добробуту команди, формуючи сприятливі умови для ефективної роботи й кар’єрного зростання.
“Nestlé Україна” реалізує програму Ukraine, WeCare, яка передбачала евакуацію працівників із небезпечних зон, релокацію та фінансову підтримку. Компанія також розвиває психологічну підтримку разом із платформою “Розумію”, інвестує у ментальне здоров’я, безпеку, підтримку мобілізованих працівників та їхніх родин.
Банк підтримує працівників через стабільні умови роботи, медичні та соціальні бенефіти, навчання й розвиток команд. Компанія робить акцент на залученості, відкритій комунікації та комфортному робочому середовищі, допомагаючи співробітникам зберігати ефективність і професійно зростати навіть в умовах змін.
IDS Ukraine підтримує працівників через безпечні умови праці, розвиток компетенцій, соціальні гарантії та турботу про добробут команд. Компанія поєднує виробничу стабільність із навчанням, підтримкою здоров’я та внутрішніми комунікаціями, що допомагають співробітникам залишатися залученими й ефективними.
У Тева в Україні турбота про людей починається з принципу бути для співробітників опорою, а не ще одним джерелом стресу. Саме навколо цього побудована програма добробуту “Опора”, що охоплює фізичне, ментальне, соціальне та фінансове благополуччя. Компанія надає матеріальну підтримку в різних життєвих ситуаціях, широкий пакет бенефітів, інвестує у розвиток і навчання, підтримує ментальне здоров’я та створює простір для спільнот, культурних ініціатив і професійного зростання.
“Фармак” допомагає студентам і випускникам розпочати кар’єру у фармацевтиці через практику, оплачуване стажування, офіційне працевлаштування з першого дня та наставництво. Компанія співпрацює з університетами, підтримує молодих науковців і дає молоді можливість швидко перейти від навчання до реальної роботи.
Компанія відкриває молоді шлях до першої роботи через вакансії без досвіду, стажування на робочому місці, офіційне працевлаштування та навчання. Має виробничі й логістичні майданчики, де молоді працівники можуть стартувати з базових позицій, опанувати практичні навички та поступово зростати всередині команди.
“МакДональдз” — один з визнаних лідерів працевлаштування молоді. Компанія стає першим місцем роботи для багатьох молодих людей — їхнім кар’єрним стартом. У 2025 році “МакДональдз” в Україні розпочав працевлаштування підлітків віком 16-17 років. Для компанії це стало продовженням системного підходу до розвитку молоді: дати можливість здобувати перший практичний досвід, формувати професійні та особистісні навички й бачити реальні перспективи зростання у міжнародній компанії.
Компанія вибудувала антикризовий HR навколо безпеки, підтримки мобілізованих і безперервності роботи. Інвестувала в укриття, корпоративний пункт незламності, тренінги з безпеки та першої допомоги, а також створила фонд підтримки співробітників, постраждалих від війни.
“AB InBev Efes Україна” адаптувала HR-стратегію до викликів війни через фокус на безпеці, релокації, фінансовій підтримці, стрес-коучингу та розвитку лідерства. Компанія розробила внутрішню програму повернення ветеранів до роботи, посилюючи стійкість команди.
В Acino, part of Arcera від початку повномасштабної війни сфокусували свою HR-стратегію на безпеці команди, підтримці працівників і безперервності бізнесу. Попри те, що завод компанії зазнав п'яти серйозних обстрілів у 2025 році, Acino, part of Arcera підтримувала співробітників та зберегла команду практично у повному складі.
В агрокомпанії розвивають підхід до дорослого наймання через проєкт «Активне довголіття» та участь у національній ініціативі “Досвід має значення” для людей 50+. Компанія цінує експертизу старших працівників, підтримує їхню зайнятість, навчання та передання досвіду молодшим колегам.