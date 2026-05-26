Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Топ-100 Лучших работодателей

Лучшие работодатели Украины 2026: стартовало онлайн голосование

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и бизнес-портал Delo.ua объявляют о начале голосования рейтинга "Лучшие работодатели 2026 года". В рамках проекта будут определены топ-100 компаний, которые демонстрируют системный подход к работе с персоналом: развивают программы привлечения, удержания и адаптации работников, поддерживают команды в условиях кадрового дефицита и формируют сильные бренды работодателя.

Рейтинг 100 лучших работодателей Украины будет сформирован по результатам независимой оценки экспертного жюри с учетом результатов онлайн голосования. Итоговый список и позиции компаний будут опубликованы в журнале "ТОП-100. Рейтинги самых крупных" и на портале Delo.ua.

Экспертное жюри будет оценивать компании по следующим критериям:

  • корпоративное обучение и программы развития молодых специалистов;
  • социальный пакет и практики повышения благосостояния работников;
  • автоматизация HR-процессов и внедрение инноваций;
  • инструменты вознаграждения и компенсаций;
  • уровень корпоративной культуры и внутренних коммуникаций;
  • поддержка мобилизованных работников и программы реинтеграции ветеранов.

Результаты онлайн-голосования не определяют победителей напрямую, но помогают редакции и жюри выделить компании с наиболее узнаваемыми и сильными брендами работодателя.

Онлайн голосование продлится до 14 июня 2026 года.

Вы можете проголосовать за трех номинантов

Состав экспертного жюри
  • Юрій Гусєв
    Юрій Гусєв

    Головний редактор "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

  • Олексій Мірошниченко
    Олексій Мірошниченко

    Президент Конфедерації роботодавців України

  • Мария Абдуллина
    Мария Абдуллина

    Руководитель направления OLX Робота

  • Євгенія Близнюк
    Євгенія Близнюк

    Соціологиня, засновниця і CEO дослідницької компанії Gradus

  • Тетяна Гончар
    Тетяна Гончар

    Засновниця, керуюча партнерка DCT Consulting

  • Катерина Ковалевська
    Катерина Ковалевська

    Head of Ukrainian Assosiation HRPro

  • Анна Міщенко
    Анна Міщенко

    Керуюча партнерка КДШУ

  • Світлана Спінко
    Світлана Спінко

    Директорка департаменту персоналу KPMG

  • Лариса Онипко
    Лариса Онипко

    Лідерка Премії HR-бренд Україна

  • Наталія Лукаш
    Наталія Лукаш

    HR експертка, менторка, консультантка

  • Наталі Новгородська
    Співзасновниця Inlino Group

    Співзасновниця Inlino Group

  • Тетяна Смірнова
    Тетяна Смірнова

    Генеральна директорка Ekonomika+

  • Сергій Гайдайчук
    Сергій Гайдайчук

    Президент CEO Club Ukraine

  • Тетяна Шерман
    Тетяна Шерман

    Керівниця з розвитку бізнесу та партнерств Academy DTEK

Номинант
1
Avesterra Group (Эпикур, Чебатурочка, Delika)
Производство продуктов питания
  • Понад 1 500
2
DL Solution
Логистика, дистрибуция
  • Понад 1 500
3
Alviva Group
Производство продуктов питания
  • Понад 6 000
4
SPD Technology
IT
  • Понад 650
5
Новая почта
Логистика
  • Понад 27 000
6
Укрзализныця
Транспорт, Логистика
  • Близько 170 000
7
Корпорация АТБ
Ритейл, пищевая промышленность
  • Понад 46 600
8
Winner Group
Импорт и дистрибуция автомобилей
  • Понад 700
9
COMFY
Ритейл
  • Понад 4 600
10
Фокстрот
Ритейл
  • Понад 3 200
11
Retail Group
Ритейл
  • Понад 5 500
12
SoftServe
IT
  • Понад 7 000
13
ДИЛА
Медицина, лабораторные исследования
  • Понад 2 100
14
Megogo
IT, медиа-сервис
  • Понад 800
15
Нибулон
АПК
  • 1 600
16
Kvertus
ОПК
  • Понад 150
17
«Хенкель» в Украине
  • Понад 600
18
Onur Grup Ukraine
Строительство и ремонт объектов инфраструктуры
  • Близько 3 000
19
Добробут
Медицина
  • 3 500
20
Lactalis
Производство молочной продукции
  • Понад 800
21
АНЦ
Ритейл
  • Понад 7 000
22
ProCredit Bank
Финансы, Банки
  • Понад 400
23
ИНГО
Страхование
  • Понад 500
24
Оболонь
Пищевая промышленность
  • 3 000
25
Еко Маркет
Ритейл
  • 2 500
26
KNESS
Энергетика
  • Понад 1 000
27
Yasno
Энергетика
  • н/д
28
MTI Group
Оптовая и розничная торговля
  • 3 000
29
Киевский БКК
Производство кондитерских изделий
  • Близько 700
30
ТАС Агро
АПК
  • 1 500
31
UNIVERSALNA
Страхование
  • Понад 450
32
Delta Medical
Фармацевтика
  • Понад 400
33
Таскомбанк
Финансы
  • 1 700
34
Rozetka
e-commerce, ритейл
  • Понад 5 000
35
Молокия
Производство молочной продукции
  • Понад 1 200
36
Агропросперис
АПК
  • 3 200
37
Acino
Фармацевтика
  • Понад 800
38
Ajax System
IT
  • Понад 4 600
39
Таврия В
Ритейл
  • Майже 3 000
40
KredoBank
Финансы
  • 1 500
41
Данон Украина
Производство продуктов питания
  • н/д
42
Укргазбанк
Финансы
  • 3 500
43
Интерпайп
Металлургия, машиностроение, трубная промышленность
  • 9 500
44
JYSK
Ритейл
  • Понад 1 000
45
Сингента Украина
АПК
  • Понад 450
46
ОТП-Банк
Финансы
  • Понад 2 400
47
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Финансы, Банки
  • 5 000
48
Артериум
Фармацевтика
  • Близько 3 000
49
FRACTAL (ex-Netpeak Group)
Digital-маркетинг
  • Понад 1 600
50
Coca‑Cola в Украине
FMCG
  • Понад 1 000
51
Ашан
Ритейл
  • Близько 3 000
52
Join UP!
Авиаперевозки
  • Понад 1 500
53
Modus X
IT
  • Понад 800
54
Холдинг !Fest
HoReCa
  • Понад 1 000
55
BAT Украина
FMCG
  • 800
56
Сільпо
Ритейл
  • Понад 31 000
57
Украинская бронетехника
ОПК
  • Понад 400
58
Укрпочта
Логистика
  • Понад 31 000
59
Аптека 9-1-1
Ритейл
60
Бажаємо здоров'я
Ритейл
61
Toyota Украина
Импорт и дистрибуция автомобилей марок Toyota и Lexus
  • Близько 200
62
Укрлендфарминг
АПК
  • Понад 10 000
63
Оптима-Фарм
Оптовая торговля лекарственными средствами и товарами медицинского назначения
  • Понад 2 500
64
Yves Rocher
Производство и продажа натуральной косметики и парфюмерии
  • н/д
65
Юрия-Фарм
Фармацевтика
  • Понад 3 000
66
Агросем
АПК
  • 650
67
Foundation Coffee Roasters
пищевая промышленность
  • Понад 100
68
Арсенал Страхование
  • Понад 500
69
Inditex в Украине (Zara, Bershka, Pull&Bear и др.)
Ритейл
  • Понад 1 000
70
Агромат
АПК
  • Понад 900
71
Lviv Croissants
HoReCa
  • Понад 1 000
72
Sense Bank
Финансы
  • Понад 4 000
73
Аптека Подорожник
Ритейл
  • 12 500
74
Оранта
Страхование
  • Понад 1 500
75
KOLO Market
Ритейл
  • Понад 1 000
76
Premier FOOD Group
Производственно-логистическая группа компаний
  • Понад 1 000
77
ТАС СГ
Страхование
  • Понад 800
78
MacPaw
IT
  • Близько 500
79
ARX
Страхование
  • Понад 700
80
Adidas Украина
Ритейл
  • н/д
81
Ковальська
Промышленность
  • Понад 4 500
82
Servier Украина
Фармацевтика
  • 270
83
Zammler Group
Логистика
  • Понад 3 600
84
Corteva Agriscience
АПК
  • Понад 500
85
Genesis
IT
  • Понад 3 200
86
Укрпроминвест Агро
АПК
  • Близько 3 600
87
Монделис Украина (Mondelēz International)
Производство продуктов питания
  • Близько 1 000
88
Киевхлеб
Производство продуктов питания
  • Близько 4 000
89
SkyUp
Авиаперевозки
  • Близько 1 200
90
1+1 Media
Медиа
  • 1 850
91
Корпорация Рошен
Производство кондитерских изделий
  • Близько 8 500
92
Lantmännen АХА
Производство пищевых продуктов
  • Понад 200
93
AB InBev Efes Украина
FMCG
  • Понад 1000
94
АрселорМиттал Кривой Рог
ГМК
  • 12 633
95
VIDI
Продажа и обслуживание новых и подержанных автомобилей, продажа автозапчастей и другое
  • Близько 1 500
96
ИнтерХим
Фармацевтика
  • Понад 950
97
IDS Украина
Производство и дистрибуция минеральных вод
  • Понад 2 000
98
Банк Південний
Финансы
  • 1700
99
ІТ-Интегратор
IT
  • 430
100
Аптека Доброго Дня
Ритейл
  • Понад 3 000
101
Континентал Фармерз Групп
АПК
  • 2 600
102
Тева в Украине
Фармацевтика
  • Близько 400
103
Дарница
Фармацевтика, производство
  • Понад 1 300
104
Эпицентр К
Ритейл
  • Понад 29 000
105
Аврора
Ритейл
  • Понад 16 500
106
Fozzy Group
Ритейл
  • Понад 48 000
107
VARUS
Ритейл
  • Понад 8 000
108
ОККО
Ритейл
  • Более 10 000
109
BROCARD
Ритейл
  • Понад 1 650
110
Укрэксимбанк
Финансы, Банки
  • Понад 2 000
111
Креди Агриколь Банк
Финансы
  • 2 100
112
monobank
Финансы
  • Понад 800
113
МХП
Пищевая промышленность
  • Понад 38 000
114
McDonald's в Украине
HoReCa
  • Близько 11 000
115
Метинвест
ГМК
  • Близько 50 000
116
ПУМБ
Финансы
  • Близько 7 000
117
Farmak
Фармацевтика
  • Понад 2 700
118
EVA
Ритейл
  • Понад 14 700
119
WhiteBIT
Криптовалюта, финансы
  • Понад 1 000
120
Ukrnafta
Добыча газа и нефти
  • Понад 19 500
121
Bayadera Group
FMCG
  • Понад 3 500
122
Банк Кредит Дніпро
Финансы
  • Понад 800
123
ПриватБанк
Финансы
  • Понад 18 000
124
ДТЭК
Энергетика
  • 55 000
125
Империал Тобакко в Украине
FMCG
  • Понад 600
126
Meest China
Логистика
  • Понад 300
127
Novus
Ритейл
  • 7 000
128
Астарта-Киев
АПК
  • Понад 7 000
129
Kernel
АПК
  • 10 000
130
Филип Моррис Украина
FMCG
  • 890
131
JTI Украина
FMCG
  • Понад 860
132
SOCAR
Ритейл
  • Понад 1 5000
133
Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК)
Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Понад 2 500
134
Vodafone Украина
Телеком
  • Близько 4 500
135
KFC
HoReCa
  • Понад 2 000
136
Enzim Group
Разработка и производство продуктов питания
  • 500
137
WOG
Ритейл
  • Понад 7 000
138
METRO Украина
Ритейл
  • Понад 3 000
139
EPAM Украина
IT
  • Понад 9 500
140
Carlsberg Ukraine
Пищевая промышленность
  • Понад 1 400
141
Intellias
IT
  • Понад 2 000
142
Ciklum
IT
  • Близько 2 000
143
DataArt
IT
  • Понад 2 000
144
Uklon
Транспорт, IT
  • Понад 800
145
Uber
Транспорт, IT
  • н/д
146
Kormotech
Производство кормов для домашних животных
  • 1 400
147
Mars в Украине
Производство продуктов питания
  • н/д
148
GlobalLogic
IT
  • Понад 5 400
149
Suziria Group
Производство кормов для домашних животных, ритейл
  • Понад 2 000
150
Киевстар
Телеком
  • 3500
151
Terrafood
Производство молочной продукции
  • Понад 4 500
152
Sigma Software
IT
  • 1 700
153
Bolt
Транспорт, IT
  • н/д
154
DVL (Датагруп-Volia-lifecell)
Телеком
  • Понад 1 700
155
Afina Group
Дистрибуция, логистика, разработка и производство собственных брендов
  • Понад 1 000
156
Nestlé Украина
Производство продуктов питания
  • 5 500
157
Ferrexpo в Украине
ГМК
  • Понад 8 000
158
Райффайзен Банк
Финансы
  • Понад 5 400
159
Uni-Laman Group
Транспорт, логистика
  • Близько 800
160
Ощадбанк
Финансы
  • Понад 16 000
161
Группа Нафтогаз
Добыча сырой нефти и природного газа
  • Близько 100 000
162
L'Oreal Украина
Beauty retail
  • Более 300
163
Концерн Хлебпром
Производство хлеба, свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
  • 3 000
164
Puma
Ритейл
  • Близько 500
165
Biosphere Corporation
Производитель и дистрибьютор товаров для дома и личной гигиены
  • Близько 1 800
166
ГК Нові Продукти
Производитель напитков и снеков в Украине
  • Понад 800
167
UPG
Ритейл
  • Понад 5 300
168
Union Group
Производство ювелирных украшений, ритейл
  • Понад 1 500
169
EVO
IT
  • Близько 100
170
ВіЯр
Продажа и изготовление материалов и фурнитуры для производства мебели
  • Понад 100
171
AllStarsit
IT
  • Понад 900
172
Luxoft
IT
  • Близько 3 000
173
Linkos Group
IT
  • Более 500
