Лучшие работодатели Украины 2026: стартовало онлайн голосование

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и бизнес-портал Delo.ua объявляют о начале голосования рейтинга "Лучшие работодатели 2026 года". В рамках проекта будут определены топ-100 компаний, которые демонстрируют системный подход к работе с персоналом: развивают программы привлечения, удержания и адаптации работников, поддерживают команды в условиях кадрового дефицита и формируют сильные бренды работодателя.

Рейтинг 100 лучших работодателей Украины будет сформирован по результатам независимой оценки экспертного жюри с учетом результатов онлайн голосования. Итоговый список и позиции компаний будут опубликованы в журнале "ТОП-100. Рейтинги самых крупных" и на портале Delo.ua.

Экспертное жюри будет оценивать компании по следующим критериям:

корпоративное обучение и программы развития молодых специалистов;

социальный пакет и практики повышения благосостояния работников;

автоматизация HR-процессов и внедрение инноваций;

инструменты вознаграждения и компенсаций;

уровень корпоративной культуры и внутренних коммуникаций;

поддержка мобилизованных работников и программы реинтеграции ветеранов.

Результаты онлайн-голосования не определяют победителей напрямую, но помогают редакции и жюри выделить компании с наиболее узнаваемыми и сильными брендами работодателя.

Онлайн голосование продлится до 14 июня 2026 года.

