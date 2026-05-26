Лучшие работодатели Украины 2026: стартовало онлайн голосование
Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и бизнес-портал Delo.ua объявляют о начале голосования рейтинга "Лучшие работодатели 2026 года". В рамках проекта будут определены топ-100 компаний, которые демонстрируют системный подход к работе с персоналом: развивают программы привлечения, удержания и адаптации работников, поддерживают команды в условиях кадрового дефицита и формируют сильные бренды работодателя.
Рейтинг 100 лучших работодателей Украины будет сформирован по результатам независимой оценки экспертного жюри с учетом результатов онлайн голосования. Итоговый список и позиции компаний будут опубликованы в журнале "ТОП-100. Рейтинги самых крупных" и на портале Delo.ua.
Экспертное жюри будет оценивать компании по следующим критериям:
- корпоративное обучение и программы развития молодых специалистов;
- социальный пакет и практики повышения благосостояния работников;
- автоматизация HR-процессов и внедрение инноваций;
- инструменты вознаграждения и компенсаций;
- уровень корпоративной культуры и внутренних коммуникаций;
- поддержка мобилизованных работников и программы реинтеграции ветеранов.
Результаты онлайн-голосования не определяют победителей напрямую, но помогают редакции и жюри выделить компании с наиболее узнаваемыми и сильными брендами работодателя.
Онлайн голосование продлится до 14 июня 2026 года.
Вы можете проголосовать за трех номинантов
Юрій Гусєв
Головний редактор "ТОП-100. Рейтинги найбільших"
Олексій Мірошниченко
Президент Конфедерації роботодавців України
Мария Абдуллина
Руководитель направления OLX Робота
Євгенія Близнюк
Соціологиня, засновниця і CEO дослідницької компанії Gradus
Тетяна Гончар
Засновниця, керуюча партнерка DCT Consulting
Катерина Ковалевська
Head of Ukrainian Assosiation HRPro
Анна Міщенко
Керуюча партнерка КДШУ
Світлана Спінко
Директорка департаменту персоналу KPMG
Лариса Онипко
Лідерка Премії HR-бренд Україна
Наталія Лукаш
HR експертка, менторка, консультантка
Наталі Новгородська
Співзасновниця Inlino Group
Тетяна Смірнова
Генеральна директорка Ekonomika+
Сергій Гайдайчук
Президент CEO Club Ukraine
Тетяна Шерман
Керівниця з розвитку бізнесу та партнерств Academy DTEK