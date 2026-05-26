Топ-100 Найкращих роботодавців

Найкращі роботодавці України 2026: стартувало онлайн голосування

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та бізнес-портал Delo.ua оголошують про початок голосування рейтингу "Найкращі роботодавці 2026 року". У межах проєкту буде визначено топ-100 компаній, які демонструють системний підхід до роботи з персоналом: розвивають програми залучення, утримання та адаптації працівників, підтримують команди в умовах кадрового дефіциту та формують сильні бренди роботодавця.

Рейтинг 100 найкращих роботодавців України буде сформовано за результатами незалежного оцінювання експертного журі з урахуванням результатів онлайн голосування. Підсумковий список і позиції компаній будуть опубліковані в журналі "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та на порталі Delo.ua.

Експертне журі оцінюватиме компанії за такими критеріями:

  • корпоративне навчання та програми розвитку молодих фахівців;
  • соціальний пакет і практики підвищення добробуту працівників;
  • автоматизація HR-процесів та впровадження інновацій;
  • інструменти винагороди та компенсацій;
  • рівень корпоративної культури та внутрішніх комунікацій;
  • підтримка мобілізованих працівників і програми реінтеграції ветеранів.

Результати онлайн-голосування не визначають переможців напряму, але допомагають редакції та журі виокремити компанії з найбільш впізнаваними та сильними брендами роботодавця.

Онлайн голосування триватиме до 14 червня 2026 року. 

Ви можете проголосувати за трьох номінантів

Склад експертного журі
  • Юрій Гусєв
    Головний редактор "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

  • Олексій Мірошниченко
    Президент Конфедерації роботодавців України

  • Марія Абдулліна
    Керівниця напряму OLX Робота

  • Євгенія Близнюк
    Соціологиня, засновниця і CEO дослідницької компанії Gradus

  • Тетяна Гончар
    Засновниця, керуюча партнерка DCT Consulting

  • Катерина Ковалевська
    Head of Ukrainian Assosiation HRPro

  • Анна Міщенко
    Керуюча партнерка КДШУ

  • Світлана Спінко
    Директорка департаменту персоналу KPMG

  • Лариса Онипко
    Лідерка Премії HR-бренд Україна

  • Наталія Лукаш
    HR експертка, менторка, консультантка

  • Наталі Новгородська
    Співзасновниця Inlino Group

  • Тетяна Смірнова
    Генеральна директорка Ekonomika+

  • Сергій Гайдайчук
    Президент CEO Club Ukraine

  • Тетяна Шерман
    Керівниця з розвитку бізнесу та партнерств Academy DTEK

Номінант
1
Avesterra Group (Епікур, Чебатурочка, Delika)
Виробництво продуктів харчування
  • Понад 1 500
2
SPD Technology
IT
  • Понад 650
3
DL Solution
Логістика, дистрибуція
  • Понад 1 500
4
Корпорація АТБ
Ритейл, харчова промисловість
  • Понад 46 600
5
Нова пошта
Логістика
  • Понад 27 000
6
Kvertus
ОПК
  • Понад 150
7
«Хенкель» в Україні
  • Понад 600
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
Alviva Group
Alviva Group
  • Понад 6 000
9
Нібулон
АПК
  • 1 600
10
COMFY
Ритейл
  • Понад 4 600
11
Megogo
IT, медіа-сервіс
  • Понад 800
12
Добробут
Медицина
  • 3 500
13
Rozetka
e-commerce, ритейл
  • Понад 5 000
14
Таврія В
Ритейл
  • Майже 3 000
15
Ajax System
IT
  • Понад 4 600
16
KredoBank
Фінанси
  • 1 500
17
Укрзалізниця
Транспорт, Логістика
  • Близько 170 000
18
ТАС Агро
АПК
  • 1 500
19
Таскомбанк
Фінанси
  • 1 700
20
UNIVERSALNA
Страхування
  • Понад 450
21
Укргазбанк
Фінанси
  • 3 500
22
Yasno
Енергетика
  • н/д
23
Winner Group
Імпорт та дистриб'юція автомобілів
  • Понад 700
24
Еко Маркет
Ритейл
  • 2 500
25
Оболонь
Харчова промисловість
  • 3 000
26
ІНГО
Страхування
  • Понад 500
27
Данон Україна
Виробництво продуктів харчування
  • н/д
28
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Фінанси
  • 5 000
29
Інтерпайп
Металургія, машинобудування, трубна промисловість
  • 9 500
30
Сингента Україна
АПК
  • Понад 450
31
SkyUp
Авіаперевезення
  • Близько 1 200
32
Onur Group Ukraine
Будівництво та ремонт об'єктів інфраструктури
  • Близько 3 000
33
Київський БКК
Виробництво кондитерських виробів
  • Близько 700
34
Delta Medical
Фармацевтика
  • Понад 400
35
АНЦ
Ритейл
  • Понад 7 000
36
Агропросперіс
АПК
  • 3 200
37
Артеріум
Фармацевтика
  • Близько 3 000
38
JYSK
Ритейл
  • Понад 1 000
39
KNESS
Енергетика
  • Понад 1 000
40
Acino
Фармацевтика
  • Понад 800
41
MTI Group
Оптова та роздрібна торгівля
  • 3 000
42
Lactalis
Виробництво молочної продукції
  • Понад 800
43
Молокія
Виробництво молочної продукції
  • Понад 1 200
44
ОТП-Банк
Фінанси
  • Понад 2 400
45
Netpeak Group
Digital-маркетинг
  • Понад 1 600
46
ProCredit Bank
Фінанси
  • Понад 400
47
KOLO Market
Ритейл
  • Понад 1 000
48
Ашан
Ритейл
  • Близько 3 000
49
Join UP!
Авіаперевезення
  • Понад 1 500
50
Modus X
IT
  • Понад 800
51
Холдинг !Fest
HoReCa
  • Понад 1 000
52
BAT Україна
FMCG
  • 800
53
Сільпо
Ритейл
  • Понад 31 000
54
Українська бронетехніка
ОПК
  • Понад 400
55
Укрпошта
Логістика
  • Понад 31 000
56
Аптека 9-1-1
Ритейл
57
Бажаємо здоров'я
Ритейл
58
Toyota Україна
Імпорт та дистриб'юція автомобілів марок Toyota та Lexus
  • Близько 200
59
Укрлендфармінг
АПК
  • Понад 10 000
60
Оптіма-Фарм
Оптова торгівля лікарськими засобами та товарами медичного призначення
  • Понад 2 500
61
Yves Rocher
Виробництво та продаж натуральної косметики та парфумерії
  • н/д
62
Юрія-Фарм
Фармацевтика
  • Понад 3 000
63
Агросем
АПК
  • 650
64
Foundation Coffee Roasters
харчова промисловість
  • Понад 100
65
Арсенал Страхування
  • Понад 500
66
Inditex в Україні (Zara, Bershka, Pull&Bear та ін.)
Ритейл
  • Понад 1 000
67
Агромат
АПК
  • Понад 900
68
Lviv Croissants
HoReCa
  • Понад 1 000
69
Sense Bank
Фінанси
  • Понад 4 000
70
Аптека Подорожник
Ритейл
  • 12 500
71
Оранта
Страхування
  • Понад 1 500
72
Корпорація Roshen
Виробник кондитерських виробів
  • Близько 8 500
73
Coca‑Cola в Україні
FMCG
  • Понад 1 000
74
ТАС СГ
Страхування
  • Понад 800
75
MacPaw
IT
  • Близько 500
76
ARX
Страхування
  • Понад 700
77
Retail Group
Ритейл
  • Понад 5 500
78
Ковальська
Промисловість
  • Понад 4 500
79
Adidas Україна
Ритейл
  • н/д
80
Серв'є Україна
Фармацевтика
  • 270
81
Zammler Group
Логістика
  • Понад 3 600
82
Corteva Agriscience
АПК
  • Понад 500
83
Genesis
IT
  • Понад 3 200
84
Укрпромінвест-Агро
АПК
  • Близько 3 600
85
Монделіс Україна (Mondelēz International)
Виробництво харчових продуктів
  • Близько 1 000
86
Київхліб
Виробництво продуктів харчування
  • Близько 4 000
87
Premier FOOD Group
Виробничо-логістична група компаній
  • Понад 1 000
88
1+1 Media
Медіа
  • 1 850
89
Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК)
Целюлозно-паперова промисловість
  • Понад 2 500
90
SoftServe
IT
  • Понад 7 000
91
АрселорМіттал Кривий Ріг
ГМК
  • 12 633
92
VIDI
Продаж та обслуговування нових та вживаних автомобілів, продаж автозапчастин та інше
  • Близько 1 500
93
ІнтерХім
Фармацевтика
  • Понад 950
94
IDS Україна
Виробництво та дистрибуція мінеральних вод
  • Понад 2 000
95
Банк Південний
Фінанси
  • 1700
96
ІТ-Інтегратор
ІТ
  • 430
97
Lantmännen АХА
Виробництво харчових продуктів
  • Понад 200
98
Аптека Доброго дня
Ритейл
  • Понад 3 000
99
Укрексімбанк
Фінанси
  • Понад 2 000
100
Тева в Україні
Фармацевтика
  • Близько 400
101
Дарниця
Фармацевтика, виробництво
  • Понад 1 300
102
Епіцентр К
Ритейл
  • Понад 29 000
103
Аврора
Ритейл
  • Понад 16 500
104
Fozzy Group
Ритейл
  • Понад 48 000
105
VARUS
Ритейл
  • Понад 8 000
106
Фокстрот
Ритейл
  • Понад 3 200
107
ОККО
Ритейл
  • Более 10 000
108
AB InBev Efes Україна
FMCG
  • Понад 1000
109
Контінентал Фармерз Груп
АПК
  • 2 600
110
JTI Україна
FMCG
  • Понад 860
111
Bayadera Group
FMCG
  • Понад 3 500
112
McDonald's в Україні
HoReCa
  • Близько 11 000
113
Метінвест
ГМК
  • Близько 50 000
114
ПУМБ
Фінанси
  • Близько 7 000
115
Farmak
Фармацевтика
  • Понад 2 700
116
EVA
Ритейл
  • Понад 14 700
117
WhiteBIT
Криптовалюта, фінанси
  • Понад 1 000
118
Ukrnafta
Видобуток газу та нафти
  • Понад 19 500
119
МХП
Харчова промисловість
  • Понад 38 000
120
ПриватБанк
Фінанси
  • Понад 18 000
121
Креді Агріколь Банк
Фінанси
  • 2 100
122
ДТЕК
Енергетика
  • 55 000
123
Імперіал Тобакко в Україні
FMCG
  • Понад 600
124
Meest China
Логістика
  • Понад 300
125
Novus
Ритейл
  • 7 000
126
Астарта-Київ
АПК
  • Понад 7 000
127
Kernel
АПК
  • 10 000
128
Філіп Морріс Україна
FMCG
  • 890
129
Банк Кредит Дніпро
Фінанси
  • Понад 800
130
BROCARD
Ритейл
  • Понад 1 650
131
monobank
Фінанси
  • Понад 800
132
Terrafood
Виробництво молочної продукції
  • Понад 4 500
133
Intellias
IT
  • Понад 2 000
134
Sigma Software
IT
  • 1 700
135
KFC
HoReCa
  • Понад 2 000
136
Enzim Group
Розробка та виробництво продуктів харчування
  • 500
137
WOG
Ритейл
  • Понад 7 000
138
METRO Україна
Ритейл
  • Понад 3 000
139
EPAM Україна
IT
  • Понад 9 500
140
Carlsberg Ukraine
Харчова промисловість
  • Понад 1 400
141
Vodafone Україна
Телеком
  • Близько 4 500
142
Bolt
Транспорт, IT
  • н/д
143
Ciklum
IT
  • Близько 2 000
144
Uklon
Транспорт, IT
  • Понад 800
145
Uber
Транспорт, IT
  • н/д
146
Kormotech
Виробництво кормів для домашніх тварин
  • 1 400
147
Mars в Україні
Виробництво харчових продуктів
  • н/д
148
GlobalLogic
IT
  • Понад 5 400
149
Suziria Group
Виробництво кормів для домашніх тварин, ритейл
  • Понад 2 000
150
Київстар
Телеком
  • 3500
151
DataArt
IT
  • Понад 2 000
152
Puma
Ритейл
  • Близько 500
153
SOCAR
Ритейл
  • Понад 1 5000
154
L'Oreal Україна
Beauty retail
  • Более 300
155
DVL (Датагруп-Volia-lifecell)
Телеком
  • Понад 1 700
156
Nestlé Україна
Виробництво продуктів харчування
  • 5 500
157
ДІЛА
Медицина, лабораторні дослідження
  • Понад 2 100
158
Ferrexpo в Україні
ГМК
  • Понад 8 000
159
Райффайзен Банк
Фінанси
  • Понад 5 400
160
UNI-LAMAN GROUP
Транспорт, логістика
  • Близько 800
161
Ощадбанк
Фінанси
  • Понад 16 000
162
Група Нафтогаз
Добування сирої нафти та природного газу
  • Близько 100 000
163
Afina Group
Дистрибуція, логістика, розробка та виробництво власних брендів
  • Понад 1 000
164
Luxoft
IT
  • Близько 3 000
165
Концерн Хлібпром
Виробництво хліба та свіжих борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок
  • 3 000
166
Biosphere Corporation
Виробник і дистриб'ютор товарів для дому та особистої гігієни
  • Близько 1 800
167
ГК Нові Продукти
Виробник напоїв і снеків в Україні
  • Понад 800
168
UPG
Ритейл
  • Понад 5 300
169
Union Group
Виробництво ювелірних прикрас, ритейл
  • Понад 1 500
170
EVO
IT
  • Близько 100
171
ВіЯр
Продаж та обробка матеріалів і фурнітури для виробництва меблів
  • Понад 100
172
AllStarsit
IT
  • Понад 900
173
Linkos Group
IT
  • Более 500
