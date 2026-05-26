Найкращі роботодавці України 2026: стартувало онлайн голосування

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та бізнес-портал Delo.ua оголошують про початок голосування рейтингу "Найкращі роботодавці 2026 року". У межах проєкту буде визначено топ-100 компаній, які демонструють системний підхід до роботи з персоналом: розвивають програми залучення, утримання та адаптації працівників, підтримують команди в умовах кадрового дефіциту та формують сильні бренди роботодавця.

Рейтинг 100 найкращих роботодавців України буде сформовано за результатами незалежного оцінювання експертного журі з урахуванням результатів онлайн голосування. Підсумковий список і позиції компаній будуть опубліковані в журналі "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та на порталі Delo.ua.

Експертне журі оцінюватиме компанії за такими критеріями:

корпоративне навчання та програми розвитку молодих фахівців;

соціальний пакет і практики підвищення добробуту працівників;

автоматизація HR-процесів та впровадження інновацій;

інструменти винагороди та компенсацій;

рівень корпоративної культури та внутрішніх комунікацій;

підтримка мобілізованих працівників і програми реінтеграції ветеранів.

Результати онлайн-голосування не визначають переможців напряму, але допомагають редакції та журі виокремити компанії з найбільш впізнаваними та сильними брендами роботодавця.

Онлайн голосування триватиме до 14 червня 2026 року.

Ви можете проголосувати за трьох номінантів