Найкращі роботодавці України 2026: стартувало онлайн голосування
Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та бізнес-портал Delo.ua оголошують про початок голосування рейтингу "Найкращі роботодавці 2026 року". У межах проєкту буде визначено топ-100 компаній, які демонструють системний підхід до роботи з персоналом: розвивають програми залучення, утримання та адаптації працівників, підтримують команди в умовах кадрового дефіциту та формують сильні бренди роботодавця.
Рейтинг 100 найкращих роботодавців України буде сформовано за результатами незалежного оцінювання експертного журі з урахуванням результатів онлайн голосування. Підсумковий список і позиції компаній будуть опубліковані в журналі "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та на порталі Delo.ua.
Експертне журі оцінюватиме компанії за такими критеріями:
- корпоративне навчання та програми розвитку молодих фахівців;
- соціальний пакет і практики підвищення добробуту працівників;
- автоматизація HR-процесів та впровадження інновацій;
- інструменти винагороди та компенсацій;
- рівень корпоративної культури та внутрішніх комунікацій;
- підтримка мобілізованих працівників і програми реінтеграції ветеранів.
Результати онлайн-голосування не визначають переможців напряму, але допомагають редакції та журі виокремити компанії з найбільш впізнаваними та сильними брендами роботодавця.
Онлайн голосування триватиме до 14 червня 2026 року.
Ви можете проголосувати за трьох номінантів
-
Юрій Гусєв
Головний редактор "ТОП-100. Рейтинги найбільших"
-
Олексій Мірошниченко
Президент Конфедерації роботодавців України
-
Марія Абдулліна
Керівниця напряму OLX Робота
-
Євгенія Близнюк
Соціологиня, засновниця і CEO дослідницької компанії Gradus
-
Тетяна Гончар
Засновниця, керуюча партнерка DCT Consulting
-
Катерина Ковалевська
Head of Ukrainian Assosiation HRPro
-
Анна Міщенко
Керуюча партнерка КДШУ
-
Світлана Спінко
Директорка департаменту персоналу KPMG
-
Лариса Онипко
Лідерка Премії HR-бренд Україна
-
Наталія Лукаш
HR експертка, менторка, консультантка
-
Наталі Новгородська
Співзасновниця Inlino Group
-
Тетяна Смірнова
Генеральна директорка Ekonomika+
-
Сергій Гайдайчук
Президент CEO Club Ukraine
-
Тетяна Шерман
Керівниця з розвитку бізнесу та партнерств Academy DTEK