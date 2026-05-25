Как украинские грантрайтеры используют ИИ

Грантрайтинг – одна из немногих профессий, где человеческая экспертиза всегда считалась незаменимой: понимание донора, чувство контекста, умение убеждать. Но исследование Nature 2026 фиксирует: заявки, написанные или отредактированные с помощью ИИ, чаще получают донорские средства. Технологии уже изменяют, как бизнес и организации получают финансирование – глобально. А что в Украине? Мы в Академии грантовых профессий Synergy Academy провели первый опрос среди украинских грантрайтеров, чтобы выяснить, как ИИ влияет на подготовку заявок, какие вызовы видят специалисты и какие навыки становятся критически важными. Опросили представителей бизнеса, общественных, образовательных и культурных организаций – делюсь ключевыми выводами.

Как изменилась профессия: взгляд изнутри

За 20 лет работы инструменты и подходы в грантрайтинге радикально трансформировались. Исследования, ранее требовавшие недель, теперь можно сделать за 2 часа — хотя анализ и проработка результатов все еще занимает около 3 дней. И главное: с теми же задачами теперь справляется один человек вместо пяти.

Но есть принципиальная разница. Специалист, умеющий так работать — системно думать, быстро прорабатывать информацию, эффективно управлять ИИ — стоит так, как раньше стоили эти пятеро. Это уже другой уровень экспертизы, трансформация роли и уровня ответственности.

ШИ в грантрайтинге: результаты опроса

1. Использование ИИ в ежедневной работе

72% украинских грантрайтеров уже работают с искусственным интеллектом. 58% используют его ежедневно или для каждой заявки, еще около 20% – несколько раз в месяц.

Тенденция очевидна: ИИ окончательно перешел в категорию базовых рабочих инструментов для подготовки грантовых проектов – наряду с текстовыми редакторами, таблицами и платформами для управления проектами.

2. Для каких задач используют ИИ

Чаще искусственный интеллект применяют для:

редактирование и улучшение текстов – 77%;

ресерча и анализа информации - 55%;

перевода заявок - 48%;

генерации идей и структурирование логики проекта – 46%;

написание нарративной части - 35%.

Это важное смещение: ИИ наиболее активно используют на подготовительных и технических этапах, а не как инструмент финального написания заявок. Он работает как ассистент-исследователь и редактор, а не как автор.

В то же время, полной автоматизации не произошло и вряд ли скоро произойдет. Более 70% специалистов существенно или полностью редактируют тексты, сгенерированные искусственным интеллектом. Автоматически созданные заявки почти никогда не подаются без изменений – грантрайтеры адаптируют язык, примеры и логику под конкретные требования доноров и реальный опыт организации.

3. Основные вызовы и риски

Главные вызовы, которые видят украинские грантрайтеры в работе с ИИ:

шаблонные и обобщенные тексты – 57%;

вымышленные факты и недостоверная информация - 44%;

сложность передать реальный контекст и опыт организации – 39%;

этические сомнения относительно приемлемости сгенерированных заявок – 22%;

неумение писать промпты – 11%.

Эти опасения не безосновательны. В грантовых заявках цена ошибки – не только отказ в финансировании, но и репутация организации и доверие донора. Самая большая опасность – когда заявка превращается в набор общих слов, без специфики проекта, уникального опыта команды и понимания локального контекста. Такие заявки доноры отклоняют в первые минуты пересмотра.

Опытный ревьюер сразу узнает текст, написанный ИИ без человеческой обработки — по определенным фразам, структуре предложений, стилистическим паттернам. Именно поэтому в нашей команде внедрено несколько этапов проверки. Первый эксперт проверяет факты и соответствие требованиям грантодателя. Второй – дорабатывает текст стилистически.

4. "Серые" зоны и неопределенность

Один из самых чувствительных моментов для специалистов – отсутствие четких правил. Значительная часть респондентов не знает или не уверена, позволяют ли доноры использовать искусственный интеллект при подготовке грантовых заявок.

Это создает серую зону, в которой организации вынуждены действовать осторожно, балансируя между эффективностью и этикой. Поэтому 72% украинских грантрайтеров пользуются ИИ, но оставляют за собой финальное решение, проверку фактов и логику аргументации.

Исследование Equitable Philanthropy показывает, что большинство крупных доноров уже комфортно относятся к использованию AI-инструментов типа ChatGPT в подготовке заявок. Однако они подчеркивают, что AI должна оставаться инструментом для улучшения текста, а не планирования программной логики.

Искусственный интеллект – это ассистент, а не сотрудник. Без человеческого интеллекта, критического мышления и глубокого понимания контекста результат будет нежизнеспособным. Работу с ИИ можно сравнить с консультацией с наблюдательным советом экспертов – вы советуетесь, уточняете, проверяете гипотезы, но финальное решение всегда принимаете самостоятельно.

5. Необходимые навыки

Результаты опроса свидетельствуют о важном изменении: искусственный интеллект не заменяет специалиста, а усиливает его аналитические и стратегические функции.

Грантрайтер перестает быть просто исполнителем и становится профессионалом, который:

формулирует стратегический запрос для ИИ — умеет разбить сложную задачу на четкие промпты, предоставить контекст, определить роли;

критически анализирует сгенерированные результаты – различает качественную информацию и шаблонные ответы, выявляет фактические ошибки;

адаптирует контент под реальный контекст организации – встраивает уникальные кейсы, специфику команды, локальные особенности;

проверяет факты и логику изложения – не доверяет слепо, а верифицирует каждое утверждение;

обеспечивает уникальность и подлинность заявки — делает текст живым, убедительным, отражающим настоящую миссию организации.

Массовое внедрение ИИ неизбежно изменит конкурентную среду. Организации могут подавать больше заявок, поэтому доноры начнут получать гораздо больше предложений, чем сейчас. Это означает, что критерии отбора станут более жесткими, а уникальность и подлинность заявки еще важнее.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы доноры могут перейти от оценки письменных заявок к более глубокой проверке организаций — визиты на места, интервью с командами, наблюдение за программами в действии. Единственным способом отличить действительно эффективную организацию от просто умеющей использовать технологии станет реальное взаимодействие.

Именно человеческая экспертиза остается ключевым фактором качества и конкурентоспособности грантовых проектов. Технология может предложить структуру, подсказать формулировку, ускорить перевод, но она не может заменить понимание миссии организации, знания специфики донора и способности выстроить убедительную логику проекта. И именно эти умения – ключевое конкурентное преимущество первоклассного грантрайтера.