Як українські грантрайтери використовують ШІ

Грантрайтинг – одна з небагатьох професій, де людська експертиза завжди вважалася незамінною: розуміння донора, відчуття контексту, вміння переконувати. Але дослідження Nature 2026 року фіксує: заявки, написані або відредаговані з допомогою ШІ, частіше отримують донорські кошти. Технології вже змінюють те, як бізнес і організації отримують фінансування – глобально. А що ж в Україні? Ми в Академії грантових професій Synergy Academy провели перше опитування серед українських грантрайтерів, щоб з'ясувати, як ШІ впливає на підготовку заявок, які виклики бачать фахівці і які навички стають критично важливими. Опитали представників бізнесу, громадських, освітніх і культурних організацій — ділюся ключовими висновками.

Як змінилася професія: погляд зсередини

За 20 років роботи інструменти та підходи в грантрайтингу радикально трансформувалися. Дослідження, які раніше вимагали тижнів, тепер можна зробити за 2 години — хоча аналіз і опрацювання результатів все ще займає близько 3 днів. І головне: з тими самими завданнями тепер справляється одна людина замість п'яти.

Але є принципова різниця. Фахівець, який вміє так працювати — системно думати, швидко опрацьовувати інформацію, ефективно керувати ШІ — коштує так, як раніше коштували ці п'ятеро. Це вже інший рівень експертизи, трансформація ролі та рівня відповідальності.

ШІ у грантрайтингу: результати опитування

1. Використання ШІ у щоденній роботі

72% українських грантрайтерів уже працюють зі штучним інтелектом. 58% використовують його щодня або для кожної заявки, ще близько 20% — кілька разів на місяць.

Тенденція очевидна: ШІ остаточно перейшов у категорію базових робочих інструментів для підготовки грантових проєктів — поряд з текстовими редакторами, таблицями та платформами для управління проєктами.

2. Для яких завдань використовують ШІ

Найчастіше штучний інтелект застосовують для:

редагування та покращення текстів — 77%;

ресерчу та аналізу інформації — 55%;

перекладу заявок — 48%;

генерації ідей і структурування логіки проєкту — 46%;

написання наративної частини — 35%.

Це важливий зсув: ШІ найактивніше використовують на підготовчих і технічних етапах, а не як інструмент фінального написання заявок. Він працює як асистент-дослідник і редактор, а не як автор.

Водночас повної автоматизації не відбулося і навряд чи скоро відбудеться. Понад 70% фахівців суттєво або повністю редагують тексти, згенеровані штучним інтелектом. Автоматично створені заявки майже ніколи не подаються без змін — грантрайтери адаптують мову, приклади та логіку під конкретні вимоги донорів і реальний досвід організації.

3. Основні виклики та ризики

Головні виклики, які бачать українські грантрайтери в роботі з ШІ:

шаблонні та узагальнені тексти — 57%;

вигадані факти та недостовірна інформація — 44%;

складність передати реальний контекст і досвід організації — 39%;

етичні сумніви щодо прийнятності згенерованих заявок — 22%;

невміння писати промпти — 11%.

Ці побоювання не безпідставні. У грантових заявках ціна помилки — не лише відмова у фінансуванні, а й репутація організації та довіра донора. Найбільша небезпека — коли заявка перетворюється на набір загальних слів, без специфіки проєкту, унікального досвіду команди та розуміння локального контексту. Такі заявки донори відхиляють у перші хвилини перегляду.

Досвідчений ревʼюер одразу впізнає текст, написаний ШІ без людської обробки — за певними фразами, структурою речень, стилістичними патернами. Саме тому в нашій команді впроваджено кілька етапів перевірки. Перший експерт перевіряє факти та відповідність вимогам грантодавця. Другий — доопрацьовує текст стилістично.

4. "Сірі" зони та невизначеність

Один із найчутливіших моментів для фахівців — відсутність чітких правил. Значна частина респондентів не знає або не впевнена, чи дозволяють донори використовувати штучний інтелект під час підготовки грантових заявок.

Це створює «сіру» зону, в якій організації змушені діяти обережно, балансуючи між ефективністю та етикою. Саме тому 72% українських грантрайтерів користуються ШІ, але залишають за собою фінальне рішення, перевірку фактів і логіку аргументації.

Дослідження Equitable Philanthropy показує: більшість великих донорів уже комфортно ставляться до використання AI-інструментів типу ChatGPT у підготовці заявок. Проте вони підкреслюють — AI має залишатися інструментом для покращення тексту, а не планування програмної логіки.

Штучний інтелект — це асистент, а не співробітник. Без людського інтелекту, критичного мислення та глибокого розуміння контексту результат буде нежиттєздатним. Роботу з ШІ можна порівняти з консультацією з наглядовою радою експертів — ви радитеся, уточнюєте, перевіряєте гіпотези, але фінальне рішення завжди приймаєте самостійно.

5. Необхідні навички

Результати опитування свідчать про важливу зміну: штучний інтелект не замінює фахівця, а підсилює його аналітичні та стратегічні функції.

Грантрайтер перестає бути просто виконавцем і стає професіоналом, який:

формулює стратегічний запит для ШІ — вміє розбити складне завдання на чіткі промпти, надати контекст, визначити ролі;

критично аналізує згенеровані результати — розрізняє якісну інформацію та шаблонні відповіді, виявляє фактичні помилки;

адаптує контент під реальний контекст організації — вбудовує унікальні кейси, специфіку команди, локальні особливості;

перевіряє факти та логіку викладу — не довіряє сліпо, а верифікує кожне твердження;

забезпечує унікальність і автентичність заявки — робить текст живим, переконливим, таким, що відображає справжню місію організації.

Масове впровадження ШІ неминуче змінить конкурентне середовище. Організації можуть подавати більше заявок, тож донори почнуть отримувати значно більше пропозицій, ніж зараз. Це означає, що критерії відбору стануть жорсткішими, а унікальність та автентичність заявки ще важливішими.

Експерти прогнозують, що у найближчі роки донори можуть перейти від оцінки письмових заявок до глибшої перевірки організацій — візити на місця, інтерв'ю з командами, спостереження за програмами в дії. Єдиним способом відрізнити справді ефективну організацію від тієї, що просто вміє використовувати технології, стане реальна взаємодія.

Саме людська експертиза залишається ключовим фактором якості та конкурентоспроможності грантових проєктів. Технологія може запропонувати структуру, підказати формулювання, прискорити переклад — але вона не може замінити розуміння місії організації, знання специфіки донора та здатність вибудувати переконливу логіку проєкту. І саме ці вміння — ключова конкурентна перевага першокласного грантрайтера.