"Не трогайте меня". Как ослабить контроль над подчиненными без риска

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"Пусть не трогают меня", — самый частый сейчас ответ сотрудников на вопрос "что компания может сделать, чтобы облегчить и улучшить вам условия работы".

Это реальные отзывы реальных людей с моих тренингов, учебных мероприятий и частной коучинговой работы. Где-то минимум 80% говорят об этом – "оставьте меня в покое".

Не в смысле "дайте ничего не делать", а в смысле "поставьте задачу, и дайте мне ее выполнить без дополнительного контроля, дергания, проверок, мотивашек и рассказов как лучше всего эту задачу выполнить...

Казалось бы, бинго! Ну супер решение – увеличит дистанцию и уровень самостоятельности между руководителями и подчиненными – и всем хорошо, им легче работать, а руководитель будет менее истощенным и будет время на стратегические задачи, не тратя его на "стояние над головой" подчиненных.

Но нет. Готовы сделать для мотивации людей что угодно кроме того, что им нужно и что они сами просят.

Понятно почему – чем более стрессовая ситуация, чем выше уровень тревожности и неопределенности — тем более хочется справиться с ним, создавая иллюзию контроля над чем-то. И часто это "что-то" – в первую очередь подчиненные, у которых в голове плавятся контакты от того.

Эй, сейчас самое время дать сотрудникам возможность овладеть высшим уровнем самостоятельности и самоменеджмента. Все об этом давно мерили, я не ошибаюсь?

Несколько советов, как ослабить контроль без риска — то есть "не трогать" подчиненных, но так, чтобы компания или подразделение не потеряли управляемость:

Базовые вещи: иметь мало-мальски формализованные бизнес-процессы, KPI и корпоративную культуру как действенный набор основных правил, как принимаются решения и какое поведение культивируется в компании.

Научиться различать, где ваше желание как руководителя глубже погрузиться в работу подчиненных вызвано реальной необходимостью, а где привычками и попытками справиться с собственной тревожностью. Как? С психологом, коучем или методом честной саморефлексии

Открыто обсуждать ситуацию и иметь прозрачные договоренности с сотрудниками по организации работы в режиме "не трогать":

разделить, какие задачи являются операционными, привычными, умеренно важными – и оставить их на усмотрение исполнителя, а какие все же нуждаются в взаимодействии с руководителем

реалистично устанавливать цели и сроки выполнения задач, прислушиваясь к мнению того, кто ее выполняет. SCRUM — подходы вам в помощь

зафиксировать определенные промежуточные контрольные точки, когда сотрудник сам отчитывается, как идет работа — но между ними его не "дергают"

поговорить, как именно действия сотрудники воспринимают как раздражающее и отнимающее ресурс «висение над головой», и нельзя ли их заменить на что-то более конструктивное