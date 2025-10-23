260 дедлайнов

Есть старая книга американского писателя Роберта Сильвестра с ироническим названием "Вторая древнейшая" и прозрачным намеком на "первую", об особенностях восприятия и работы журналистов в Америке. В ней довольно интересные соображения относительно того, как в журналистике воспринимается время. В газете ты живешь на днях, неделях, расследованиях, новостях, незаметно проходит день, неделю, год-два, а потом ты оглядываешься, а за тобой уже валуны в 20 лет.

Примерно такая же история с 20-летием выхода газеты "Дело". Казалось, что это вчера, вот буквально вот-вот, а ведь уже целых 20 лет. Это были уникальные времена, когда Украина переживала экономический бум. Экономика перла, как на дрожжах, украинцы бросились зарабатывать. А чтобы сориентироваться на рынке, необходима была информация. Совершенно очевидно, что в такой ситуации в стране появилось три деловых ежедневных газеты, вдобавок к десятку еженедельников. Необходимы были люди, которые могли наполнить все эти журналы статьями, новостями, аналитикой, ну и, конечно, расследованиями. И журналистика тогда кормила.

Кто умел складывать слова в предложения, рассказывать интересные истории, тот зарабатывал. 10 долларов за 1000 знаков были нормальным гонораром, позволявшим небесталанным людям, которые хоть немного понимали в экономике или, по крайней мере, умели создать такую иллюзию, уверенно смотреть в будущее. Когда меня впервые позвали в газету "Дело", а это было до выхода первого номера, то, честно говоря, я не очень хотел идти. В то время меня всецело устраивала первая деловая ежедневная украинская газета "Экономические известия".

Однако неутомимый Сергей Леонидович Тигипко, являвшийся акционером этого замечательного издания, затеял перестройку, привел нового главного редактора, с которым у нас несколько разошлись взгляды на мир. Ему казалось, что когда я стал меньше писать, то газета точно потеряла, выиграла ли она от моего редакторства в отделе — он не знает. Сейчас это можно расценить как достаточно своеобразный комплимент, а в те времена невыносимо возмутило. Как следствие, как только второй раз позвали в "Дело", хлопнул дверью и ушел.

Редактор Петр Билян и репортер Максим Каменев в редакции Delo.ua

Проект выглядел соблазнительно. Европейские инвесторы, толковый главный редактор Галина Панченко, нормальная зарплата, хороший коллектив, в перспективе должен быть еще и офис в самом центре напротив Оперного театра. Мы ударили по рукам и принялись за дело. Работы оказалось много, ресурсов поменьше. Но, как говорится, вертеться надо. Ну и придумывать, как заполнить полосы пять раз в неделю интересными и полезными для украинцев материалами, все это заверстать, проиллюстрировать и до 20:00 отправить в типографию.

Ежедневная газета – это уникальный опыт работы под давлением и в постоянном стрессе, когда над тобой висит дедлайн (а также главный редактор и целых два заместителя), и нужно не просто написать что-нибудь интересное и полезное, но сделать это вовремя. И здесь важные люди. Ежедневная газета – это командная игра. Важно минимизировать количество ошибок, да и не испортить все в конце. Печатная пресса – не интернет: после типографии исправить ошибку уже невозможно. Надо извиняться, писать опровержение, что конечно малоприятная и нервная штука.

Очень полезной вещью для работы стала редакционная система для верстки. С ее появлением мы уже не просто в ветхозаветном стиле планировали номер газеты на листочках, можно было увидеть весь номер на экране монитора. Как водится, сначала система мне не очень зашла, на листочках казалось лучше, но неожиданно поймал себя на мысли, что начинаешь "мыслить столбцами", а вещь чрезвычайно полезна и главное – разучиться уже невозможно.

Особая история в газете "Дело" – это наши европейские партнеры. Прекрасные люди, решившие инвестировать деньги в Украину, принести высокие стандарты европейской журналистики. Показать нам, как работают наши коллеги в Праге, издавая газету Hospodárske noviny. Редакторский корпус "Дела" даже побывал в древней чешской столице, посмотрел на работу редакции. Старшие германские партнеры рассказали о стандартах Handelsblatt. Это все было интересно, познавательно и увлекательно.

Редакция находилась на улице Владимирской с видом на Оперный театр

Единственное, в чем было небольшое различие. И чехи, и немцы работали в условиях, когда у них материалов больше, чем страниц в газете, и редактор выбирал, руководствуясь высокими стандартами, что он на полосу поставит, а что нет. У нас было немного наоборот. Надо было заполнить 16 полос "Дела" отличными и полезными материалами. С чем, кстати, мы успешно справлялись, с пустыми полосами газета не выходила никогда. Можно сказать, что стандарты работали.

Кстати, украинцы довольно часто любят подумать, настоящие ли они европейцы, если смотреть на читательские предпочтения и судьбу бумажной прессы, то досадно констатировать, но, к сожалению, нет. Как-то так получилось, что именно после второй площади печатная пресса в Украине очень быстро закончилась. И сейчас украинцы куда больше напоминают жителей юго-восточной Азии и Китая, для которых смартфон – главное чтение. Конечно, в Европе газеты переживают не лучшие времена, но как-то справляются.

Если бы произошло такое чудо, однажды возродилась печатная пресса в Украине, а украинцы еще и начали активнее читать, то это было бы просто замечательно. Сейчас это выглядит невозможным. С другой стороны, когда вспоминаешь, как мы делали газету "Дело", то с позиции нынешнего времени это тоже за гранью фантастики. Тем не менее газета выходила и доставляла удовольствие читателям.

Однако после года работы в ежедневке, я решил попытаться поискать счастья в еженедельнике, рассчитывая, что дедлайнов там меньше. Что касается дедлайнов, то была правда, а вот удовольствие это не доставило, но это уже другая история.