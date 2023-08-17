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Общество
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"Азов" возвращается: бригада приступила к выполнению задач на фронте

азов, азовцы
Бойцы из "Азова" возвращаются на фронт. Фото: Facebook бригады

Временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович заявил, что легендарная бригада "Азов" возобновила выполнение задач на фронте.

Об этом он сообщил 17 августа на брифинге в Military Media Center.

"Легендарная бригада специального назначения "Азов" возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", — сказал Уршалович.

Бойцы "Азова" заняли и удерживают рубежи. Военные из бригады уже имеют результаты на полю боя — наносят противнику потери в живой силе и технике.

В частности, 15 августа артиллеристы из "Азова" в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет и инженерную машину окупантов.

Напомним, в сентябре 2022 года в рамках обмена удалось освободить 215 украинских защитников, среди которых - командиры из "Азовстали". Тогда решили, что командиры полка "Азов" будут находиться в Турции. 8 июля 2023 года Владимир Зеленский отправился в Украину из Турции вместе с украинскими военными из "Азовстали".

Автор:
Вита Молодан