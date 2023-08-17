"Азов" повертається: бригада приступила до виконання завдань на фронті

Тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович заявив, що легендарна бригада "Азов" відновила виконання завдань на фронті.

Про це він повідомив 17 серпня на брифінгу в Military Media Center.

"Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва", — сказав він.

Бійці "Азову" зайняли та утримують рубежі. Військові з бригади вже мають результати на полю боя — завдають противнику втрат у живій силі та техніці.

Зокрема, 15 серпня артилеристи з "Азову" в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та інженерну машину окупантів.

Нагадаємо, у вересні 2022 року у межах обміну вдалося звільнити 215 українських захисників, серед яких – командири з "Азовсталі". Тоді вирішили, що командири полку "Азов" перебуватимуть у Туреччині. 8 липня 2023 Володимир Зеленський вирушив в Україну з Туреччини разом з українськими військовими з "Азовсталі".