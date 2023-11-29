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Благодаря материалам СБУ удалось вернуть "Скифское золото" в Украину, - эксперт
Возвращение в Украину коллекции "Скифское золото" состоялось, в том числе, благодаря материалам, предоставленным СБУ Верховному Суду Нидерландов. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.
"Материалы Службы позволили Верховному Суду Нидерландов принять окончательное решение по этому вопросу в пользу нашего государства. Глава СБУ Малюк назвал дело символическим: "Она показывает, что Украина никогда не отдает того, что принадлежит ей по Закону", - акцентирует эксперт.
Политолог напоминает, что эта история начиналась для Украины негативно. "Согласно подписанным соглашениям всю старинную коллекцию должны были вернуть в Украину еще летом 2014 года. Но этого не произошло. В том числе из-за непрофессиональной работы украинских чиновников: чиновники крымских музеев, которые тогда переехали в Киев, ничего не сделали для возвращения золота. Впоследствии Службой Безопасности было открыто уголовное производство по данному факту", – подчеркивает Голобуцкий.
"Своевременная профессиональная юридическая поддержка СБУ позволила переломить ход судебного процесса в пользу нашего государства. "Скифское золото" не единственная украинская культурная ценность, которую россияне пытались присвоить. Можно упомянуть и вывезенный под чистый музей в Херсоне, и другие культурные объекты. какой подобный экспонат, в момент, когда окажется за пределами России, будет арестован и передан Украине. Судебный прецедент для такого решения уже есть", - резюмирует политолог.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Напомним, ранее коллекцию "Скифское золото" удалось вернуть в Украину благодаря материалам СБУ. Глава Службы Малыш заявил, что "так же, как украинцы вернули "Скифское золото", так же вернем Крым, Донбасс и остальные оккупированные территории".