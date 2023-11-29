Завдяки матеріалам СБУ вдалося повернути "Скіфське золото" в Україну, - експерт

Повернення в Україну колекції “Скіфське золото” відбулось, в том числі, завдяки матеріалам, які СБУ надала Верховному Суду Нідерландів. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

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"Матеріали Служби дозволили Верховному Суду Нідерландів прийняти остаточне рішення у цьому питанні на користь нашої держави. Голова СБУ Малюк назвав справу символічною: "Вона показує, що Україна ніколи не віддає того, що належить їй по Закону", - акцентує експерт.

Політолог нагадує, що ця історія починалась для України негативно. "Згідно з підписаними угодами всю старовинну колекцію мали повернути в Україну ще влітку 2014 року. Але цього не відбулося. В тому числі через непрофесійну роботу українських чиновників: посадовці кримських музеїв, які тоді переїхали до Києва, нічого не зробили для повернення золота. Згодом Службою Безпеки було відкрите кримінальне провадження по даному факту", - підкреслює Голобуцький.

"Вчасна фахова юридична підтримка СБУ дозволила переломити хід судового процесу на користь нашої держави. "Скіфське золото" не єдина українська культурна цінність, яку росіяни намагались привласнити. Можна згадати і вивезений під чисту музей у Херсоні, і інші культурні об’єкти. Будь-який подібний експонат, в момент коли опиниться за межами росії, буде заарештовано і передано Україні. Судовий прецедент для такого рішення вже є", - резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше колекцію "Скіфське золото" вдалося повернути в Україну завдяки матеріалам СБУ. Голова Служби Малюк заявив, що "так само, як українці повернули "Скіфське золото", так само повернемо Крим, Донбас і решту окупованих територій".