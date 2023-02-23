- Тип
- PROMO
- Категория
- Общество
- Дата публикации
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BRAVEUA FEST - Благотворительный музыкальный фестиваль, который собирает деньги на ВСУ
Музыкальный фестиваль BRAVEUA FEST объединяет артистов, которые продолжают активно творить во время войны, поддерживая Украину и вдохновляя наших воинов. Это новое дыхание украинской культуры, это история об исполнителях, помогающих понять суть украинского творчества. Это музыка, которая поддерживает дух людей в бомбоубежищах и заряжает победу во время войны! BRAVEUA FEST создан для того, чтобы прославлять украинскую музыку внутри страны и за границей!
18 марта 2023 года в 17:00 в Stereo Plaza более 20 молодых и популярных украинских исполнителей и групп 4 (четыре) часа будут петь ваши любимые хиты вместе с лучшими песнями, созданными во время Великой Войны.
Вас ждет мощная музыкальная энергия POSITIFF, KOLA, MELOVIN, LAUD, ROXOLANA, PROBASS∆HARDI, YAKTAK, 100ЛИЦЯ, PATSYKI Z FRANEKA, SKYLERR, MASHA KONDRATENKO, BOTASHE, POLINA DASHKOVA, POLINA DASHKOVA, POLINA DASHKOVA, BOTASHE, POLINA DASHKOVA, BOTASHE MASHA GOYA, SEREEN, SHADU, DIBROVA, YATSUTA, АРТУР БОССО, DJ STARKOV. Ведущий мероприятия – звездный волонтер и шоумен АНДРИЙ ДЖЕДЖУЛА .
Это не просто концерт, а событие, которого вы так долго ждали! Проведите этот выходной день вместе с друзьями и помогите украинским воинам! На Фестивале будут работать бары и фуд-зона.Подписывайтесь на наш YouTube канал
BRAVEUA FEST - заряжающие песни!
Вся прибыль от концерта будет направлена на закупку и подготовку пикапов для наших воинов. Билеты уже в продаже. Покупаешь билет – донатишь на ВСУ!
Успей купить билеты в фан-зону со скидкой 30%! Скидка действует для первых покупателей только до 28 февраля!
BRAVEUA FEST - спасающие песни!
Мероприятие проводится при поддержке торговой марки МОРШИНСКАЯ.
Информационные партнеры: ADV.expert, Луверс, Reclen, РТМ, Октагон, Перец FM, Шансон, DJFM, POWER FM, NRJ, Пятница, Авторадио и другие.
Партнер мероприятия – торговая марка NEPOBORNA.
Организатор мероприятия: Благотворительная Организация "Катюша", Ивент агентство Djedjula Music, при поддержке оператора наружной рекламы ADV.expert.
Билеты на сайтах билетных операторов:
Concert.ua
Kontramarka.ua
Karabas.com
Официальная страница проекта: https://www.instagram.com/braveuafest/
Аккредитация СМИ:
Кристина Швец 095 169 9167
Telegram: https://t.me/shvetsk
email: [email protected]