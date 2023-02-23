BRAVEUA FEST - Благотворительный музыкальный фестиваль, который собирает деньги на ВСУ

Музыкальный фестиваль BRAVEUA FEST объединяет артистов, которые продолжают активно творить во время войны, поддерживая Украину и вдохновляя наших воинов. Это новое дыхание украинской культуры, это история об исполнителях, помогающих понять суть украинского творчества. Это музыка, которая поддерживает дух людей в бомбоубежищах и заряжает победу во время войны! BRAVEUA FEST создан для того, чтобы прославлять украинскую музыку внутри страны и за границей!

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

18 марта 2023 года в 17:00 в Stereo Plaza более 20 молодых и популярных украинских исполнителей и групп 4 (четыре) часа будут петь ваши любимые хиты вместе с лучшими песнями, созданными во время Великой Войны.

Вас ждет мощная музыкальная энергия POSITIFF, KOLA, MELOVIN, LAUD, ROXOLANA, PROBASS∆HARDI, YAKTAK, 100ЛИЦЯ, PATSYKI Z FRANEKA, SKYLERR, MASHA KONDRATENKO, BOTASHE, POLINA DASHKOVA, POLINA DASHKOVA, POLINA DASHKOVA, BOTASHE, POLINA DASHKOVA, BOTASHE MASHA GOYA, SEREEN, SHADU, DIBROVA, YATSUTA, АРТУР БОССО, DJ STARKOV. Ведущий мероприятия – звездный волонтер и шоумен АНДРИЙ ДЖЕДЖУЛА .

Это не просто концерт, а событие, которого вы так долго ждали! Проведите этот выходной день вместе с друзьями и помогите украинским воинам! На Фестивале будут работать бары и фуд-зона.

BRAVEUA FEST - заряжающие песни!

Вся прибыль от концерта будет направлена на закупку и подготовку пикапов для наших воинов. Билеты уже в продаже. Покупаешь билет – донатишь на ВСУ!

Успей купить билеты в фан-зону со скидкой 30%! Скидка действует для первых покупателей только до 28 февраля!

BRAVEUA FEST - спасающие песни!

Мероприятие проводится при поддержке торговой марки МОРШИНСКАЯ.

Информационные партнеры: ADV.expert, Луверс, Reclen, РТМ, Октагон, Перец FM, Шансон, DJFM, POWER FM, NRJ, Пятница, Авторадио и другие.

Партнер мероприятия – торговая марка NEPOBORNA.

Организатор мероприятия: Благотворительная Организация "Катюша", Ивент агентство Djedjula Music, при поддержке оператора наружной рекламы ADV.expert.

Билеты на сайтах билетных операторов:

Concert.ua

Kontramarka.ua

Karabas.com

Официальная страница проекта: https://www.instagram.com/braveuafest/

Аккредитация СМИ:

Кристина Швец 095 169 9167

Telegram: https://t.me/shvetsk

email: [email protected]