Диплом в "Дії": в Украине запускают экспериментальный проект

Документ об образовании в скором времени можно будет сформировать в приложении "Дія".

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Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что решение о реализации экспериментального проекта по формированию и применению документа об образовании 4 ноября принято на заседании Кабмина.

"Такие документы будут использоваться вместо и без дополнительного предъявления обычных. Это упростит доступ к образованию и трудоустройству граждан, потерявших физические носители из-за войны или по другим причинам", - отмечают в Минреинтеграции.

Внедрение указанной инициативы позволит лицу, достигшему 14-летнего возраста, сформировать в "Дії" следующие документы:

о базовом среднем образовании;

о полном общем среднем образовании;

о профессиональном (профессионально-техническом образовании);

о профессиональном высшем образовании;

о высшем образовании (научная степень).

Для создания заказа на формирование документа и его использования нужно будет установить приложение и пройти электронную идентификацию и аутентификацию. Процесс будет производиться автоматически на основании заказа человека.

В приложении будут отображаться все данные о документе лица, содержащиеся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом).

Кроме того, как сообщили в Минреинтеграции, со следующего года предусмотрена возможность подавать копии электронных документов в соответствующие органы, информационные системы которых подключены к указанному веб-порталу.

Напомним, скоро в приложении "Дія" можно будет в 2 клика получить справку о месте жительства. Все желающие могут присоединиться к бета-тесту услуги.

Отметим, в приложении "Дія" появились четыре новых сервиса - электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском и услуга шеринга авто.