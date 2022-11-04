- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Диплом в "Дії": в Украине запускают экспериментальный проект
Документ об образовании в скором времени можно будет сформировать в приложении "Дія".
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Отмечается, что решение о реализации экспериментального проекта по формированию и применению документа об образовании 4 ноября принято на заседании Кабмина.
"Такие документы будут использоваться вместо и без дополнительного предъявления обычных. Это упростит доступ к образованию и трудоустройству граждан, потерявших физические носители из-за войны или по другим причинам", - отмечают в Минреинтеграции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Внедрение указанной инициативы позволит лицу, достигшему 14-летнего возраста, сформировать в "Дії" следующие документы:
- о базовом среднем образовании;
- о полном общем среднем образовании;
- о профессиональном (профессионально-техническом образовании);
- о профессиональном высшем образовании;
- о высшем образовании (научная степень).
Для создания заказа на формирование документа и его использования нужно будет установить приложение и пройти электронную идентификацию и аутентификацию. Процесс будет производиться автоматически на основании заказа человека.
В приложении будут отображаться все данные о документе лица, содержащиеся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом).
Кроме того, как сообщили в Минреинтеграции, со следующего года предусмотрена возможность подавать копии электронных документов в соответствующие органы, информационные системы которых подключены к указанному веб-порталу.
Напомним, скоро в приложении "Дія" можно будет в 2 клика получить справку о месте жительства. Все желающие могут присоединиться к бета-тесту услуги.
Отметим, в приложении "Дія" появились четыре новых сервиса - электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском и услуга шеринга авто.