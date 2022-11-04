Диплом у "Дії": в Україні запускають експериментальний проєкт

Рішення про реалізацію експериментального проєкту щодо формування та застосування єДокумента про освіту 4 листопада ухвалено на засіданні Кабміну.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що документ про освіту незабаром можна буде сформувати в застосунку "Дія".

"Такі єДокументи використовуватимуться замість і без додаткового пред’явлення звичайних. Це спростить доступ до освіти та працевлаштування громадян, які втратили фізичні носії через війну або з інших причин", - зазначають в Мінреінтеграції.

Впровадження вказаної ініціативи дозволить особі, що досягла 14-річного віку, безоплатно сформувати в "Дії" такі документи:

про базову середню освіту;

про повну загальну середню освіту;

про професійну (професійно-технічну освіту);

про фахову передвищу освіту;

про вищу освіту (науковий ступінь).

Для створення замовлення на формування єДокумента та його використання потрібно буде встановити додаток і пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію. Процес здійснюватиметься автоматично на підставі замовлення людини.

У додатку відображатимуться усі дані про документ особи, які містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом).

Крім того, як повідомили у Мінреінтеграції, з наступного року передбачена можливість подавати копії електронних документів до відповідних органів, інформаційні системи яких підключені до вказаного вебпорталу.

Нагадаємо, скоро в застосунку "Дія" можна буде в 2 кліки отримати довідку про місце проживання. Наразі всі бажаючи можуть долучитися до бета-тесту послуги.

Зазначимо, в застосунку "Дія" з'явилися чотири нові сервіси- електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.