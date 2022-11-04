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Диплом у "Дії": в Україні запускають експериментальний проєкт
Рішення про реалізацію експериментального проєкту щодо формування та застосування єДокумента про освіту 4 листопада ухвалено на засіданні Кабміну.
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Зазначається, що документ про освіту незабаром можна буде сформувати в застосунку "Дія".
"Такі єДокументи використовуватимуться замість і без додаткового пред’явлення звичайних. Це спростить доступ до освіти та працевлаштування громадян, які втратили фізичні носії через війну або з інших причин", - зазначають в Мінреінтеграції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Впровадження вказаної ініціативи дозволить особі, що досягла 14-річного віку, безоплатно сформувати в "Дії" такі документи:
- про базову середню освіту;
- про повну загальну середню освіту;
- про професійну (професійно-технічну освіту);
- про фахову передвищу освіту;
- про вищу освіту (науковий ступінь).
Для створення замовлення на формування єДокумента та його використання потрібно буде встановити додаток і пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію. Процес здійснюватиметься автоматично на підставі замовлення людини.
У додатку відображатимуться усі дані про документ особи, які містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом).
Крім того, як повідомили у Мінреінтеграції, з наступного року передбачена можливість подавати копії електронних документів до відповідних органів, інформаційні системи яких підключені до вказаного вебпорталу.
Нагадаємо, скоро в застосунку "Дія" можна буде в 2 кліки отримати довідку про місце проживання. Наразі всі бажаючи можуть долучитися до бета-тесту послуги.
Зазначимо, в застосунку "Дія" з'явилися чотири нові сервіси- електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.