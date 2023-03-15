Директор компании-поставщика ненадлежащих бронежилетов получил от БЭБ подозрение по новой статье

Бюро экономической безопасности сообщило директору частной компании из Киевской области о подозрении в отмывании средств через поставки бронежилетов ненадлежащего качества в одну из воинских частей Закарпатской области.

Судя по сообщению ведомства, речь идет о том же человек, что и в новости от 2 февраля о подозрении в поставке военным бронежилетов ненадлежащего качества на почти 6,5 миллиона гривен.

В этот раз речь указано, что согласно договору на поставку 350 бронежилетов, заключенному в мае 2022 года, руководитель организовал поставку средств защиты, которые по документам должны были соответствовать 4-му классу защиты.

Однако, согласно заключению судебной экономической экспертизы, проведенной в ходе расследования, было установлено, что упомянутые бронежилеты не отвечают требованиям ДСТУ.

"Преследуя корыстный мотив, директор общества своими действиями пренебрегал безопасностью жизни и здоровья военнослужащих и осуществил снабжение воинской части некачественными бронежилетами", - указывают в БЭБ.

Отмечается, что в результате преступных действий руководитель предприятия завладел бюджетными средствами, выделенными на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины, на общую сумму 5,9 миллиона гривен.

По результатам получения дополнительных доказательств руководителю предприятия сообщено о новом подозрении по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса по факту отмывания бюджетных средств. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Ранее же сообщалось, что мужчину подозревают по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).