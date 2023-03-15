Директор компанії-постачальника неналежних бронежилетів отримав від БЕБ підозру за новою статтею

Бюро економічної безпеки повідомило директору приватної компанії з Київської області про підозру у відмиванні коштів через постачання бронежилетів неналежної якості до однієї з військових частин Закарпатської області.

Судячи з повідомлення відомства, йдеться, про ту ж особу, що й у новині від 2 лютого про підозру в постачанні військовим бронежилетів неналежної якості на майже 6,5 мільйона гривень.

Цього разу вказано, що відповідно до договору на постачання 350 бронежилетів, укладеного у травні 2022 року, керівник організував постачання засобів захисту, які за документами мали відповідати 4-му класу захисту.

Однак, згідно із висновком судової економічної експертизи, проведеної під час розслідування, було встановлено, що згадані бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ.

"Переслідуючи корисливий мотив, директор товариства своїми діями нехтував безпекою життя і здоров’ям військовослужбовців та здійснив постачання військовій частині недоброякісних бронежилетів", - вказують у БЕБ.

Зазначається, що внаслідок злочинних дій керівник підприємства заволодів бюджетними коштами, виділеними на забезпечення національної безпеки та оборони України, на загальну суму 5,9 мільйона гривень.

За результатами отримання додаткових доказів керівнику підприємства повідомлено про нову підозру за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу за фактом відмивання бюджетних коштів. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Раніше ж повідомлялося, що чоловіка підозрюють за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).