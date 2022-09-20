"Добробут" за счет фонда Direct Relief будет лечить раненых в результате боевых действий и онкобольных

Медицинская сеть "Добробут" обновила программу хирургических операций и стационарного лечения за счет фонда Direct Relief. Об этом говорится в пресс-релизе сети.

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"С 19 сентября по 19 ноября в госпитале "Добробут" на ул. Семьи Идзиковских, 3, при поддержке международного фонда Direct Relief украинцы смогут получить бесплатную хирургическую помощь и стационарное лечение", - говорится в сообщении.

Согласно ему, лечение смогут получить раненые в результате боевых действий гражданские и военные, нуждающиеся в оперативном вмешательстве, а также пациенты с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями (ангиография, кардиостентирование, сосудистая хирургия) и дети, нуждающиеся в хирургической помощи и реанимации. Количество мест в программе бесплатной хирургической и стационарной помощи ограничено.

Чтобы получить помощь, нужно оставить заявку, позвонив в контакт-центр "Добробут" по номерам (097) 495 2 888, (044) 495 2 888. Заявки рассматривает специальная медицинская комиссия.

В рамках сотрудничества с фондом Direct Relief безвозмездная медицинская помощь в лечебно-диагностическом центре “Добробут” с апреля по июль 2022 года получила более 1,3 тыс. пациентов: более 600 получили лечение в стационаре, почти 550 были прооперированы.