“Добробут” за рахунок фонду Direct Relief лікуватиме поранених внаслідок бойових дій та онкохворих

Медична мережа “Добробут” поновила програму хірургічних операцій та стаціонарного лікування за рахунок фонду Direct Relief. Про це сказано в прес-релізі мережі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Від 19 вересня по 19 листопада у госпіталі “Добробут” на вул. Сім’ї Ідзиковських, 3, за підтримки міжнародного фонду Direct Relief українці зможуть отримати безоплатну хірургічну допомогу та стаціонарне лікування", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, лікування зможуть отримати поранені внаслідок бойових дій цивільні та військові, що потребують оперативного втручання, а також пацієнти з онкологією, серцево-судинними захворюваннями (ангіографія, кардіостентування, судинна хірургія) і діти, які потребують хірургічної допомоги та реанімації. Кількість місць у програмі безоплатної хірургічної та стаціонарної допомоги обмежена.

Щоби отримати допомогу, потрібно залишити заявку, зателефонувавши до контакт-центру “Добробуту” за номерами (097) 495 2 888, (044) 495 2 888. Заявки розглядає спеціальна медична комісія.

У межах співпраці з фондом Direct Relief безоплатну медичну допомогу у лікувально-діагностичному центрі “Добробут” з квітня по липень 2022 року отримали понад 1,3 тис. пацієнтів: понад 600 отримали лікування в стаціонарі, майже 550 були прооперовані.