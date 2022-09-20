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Категорія
Суспільство
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“Добробут” за рахунок фонду Direct Relief лікуватиме поранених внаслідок бойових дій та онкохворих

“Добробут” за рахунок фонду Direct Relief лікуватиме поранених внаслідок бойових дій та онкохворих

Медична мережа “Добробут” поновила програму хірургічних операцій та стаціонарного лікування за рахунок фонду Direct Relief. Про це сказано в прес-релізі мережі.

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"Від 19 вересня по 19 листопада у госпіталі “Добробут” на вул. Сім’ї Ідзиковських, 3, за підтримки міжнародного фонду Direct Relief українці зможуть отримати безоплатну хірургічну допомогу та стаціонарне лікування", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, лікування зможуть отримати поранені внаслідок бойових дій цивільні та військові, що потребують оперативного втручання, а також пацієнти з онкологією, серцево-судинними захворюваннями (ангіографія, кардіостентування, судинна хірургія) і діти, які потребують хірургічної допомоги та реанімації.  Кількість місць у програмі безоплатної хірургічної та стаціонарної допомоги обмежена.

Щоби отримати допомогу, потрібно залишити заявку, зателефонувавши до контакт-центру “Добробуту” за номерами (097) 495 2 888, (044) 495 2 888. Заявки розглядає спеціальна медична комісія.

У межах співпраці з фондом Direct Relief безоплатну медичну допомогу у лікувально-діагностичному центрі “Добробут” з квітня по липень 2022 року отримали понад 1,3 тис. пацієнтів: понад 600 отримали лікування в стаціонарі, майже 550 були прооперовані.

Автор:
Степан Крьока
Панельна дискусія “HRоніки війни”
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