Григорий Козловский и ФК "Рух" передали "Посейдоны" артиллеристам ВСУ

Футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский снова присоединились к помощи 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ. В этот раз на ее нужды передали 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Посейдон".

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Григорий Козловский, известный львовский меценат и бизнесмен, который уже неоднократно со своей семьей и футболистами помогал ВСУ и вынужденным переселенцам, особо отметил: "На этом мы точку не ставим! Должны всеми силами помочь нашим защитникам на передовой, вместе с ними и благодаря им ковать нашу победу над ненавистными орками! Победа будет за нами!".

В свою очередь, генеральный директор ФК "Рух" Игорь Дедишин подчеркнул: "Мы продолжаем работу на благо украинской армии, в ее поддержку. Как мы и анонсировали, это тщательная и системная работа, которая продлится до полной нашей Победы. Сколько бы усилий, ресурсов, средств это не стоило, главная цель – это наша Победа. Футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский будут идти до конца, чтобы совместно с нашими Вооруженными силами Украины эту победу праздновать. Нам очень приятно, что мы в очередной раз присоединились к этой весомой поддержке".

Беспилотники "Посейдон" оснащены двумя камерами с 40-кратным зумом с защищенными каналами связи, вертикальной системой взлета и посадки, имеют монококковый планер высокого крыла с толкающим электродвигателем и винтом, а также четырьмя стационарно установленными электродвигателями VTOL и пропеллерами.

Дальность действия "Посейдонов" – 150 км, высота полета – 4 000 м.

Позывной "ДУЗА", военный 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины: "Посейдон является очень интересным комплексом. Мы ожидаем от него большой производительности и поднятия эффективности на совершенно иной уровень. У него есть невероятно шикарная камера, и вообще, много аспектов с его эксплуатацией во время обучения проявили его с наилучшей стороны.Ожидается, что он сможет принести много материалов на тубе, которые будут согревать душу.Будем наблюдать и надеяться, что русня наконец-то сгорит уже дотла.У "Посейдона" есть очень мощная радиосвязь мы можем летать с ним на очень дальние расстояния, и это большой плюс, ведь раньше не хватало аппаратов с такой дальностью работы, поэтому я думаю, что это будет весомый фактор для того, чтобы мы могли максимально эффективно наносить поражение врагу на расстоянии, не только корректируя, а еще и делая дополнительную разведку интересных целей тыла противника. Это тоже важно".

Военные эксперты называют "Посейдоны" одними из самых высокотехнических и высокотехнологичных беспилотников в своем классе. Они не покидают тепловой след, поэтому невидимы для радаров и тепловизоров, а также хорошо защищены от экстремальных условий и помех. Оказавшись под влиянием средств радиоэлектронной борьбы россиян, "Посейдоны" продолжают лететь в заданном направлении и передавать видеосигнал, в то время как более простые беспилотники "глушатся".

Игорь Дедишин: "Долго ждали эти птички, слава Богу, что мы получили их, и имеем прекрасную возможность передать нашей, можно сказать, подшефной 45-й бригаде. На самом деле чрезвычайно мотивирует, когда видишь глаза ребят, получающих "Посейдоны", этих операторов, которые действительно искренне радуются, потому что для них это большие усиления и поддержка в их работе на фронте. Я уверен, что эти птицы будут с каждым днем приближать нашу Победу".

45-я отдельная артиллерийская бригада – подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Ее создали в 2016 году в составе Корпуса резерва на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Со дня создания бригада дислоцировалась в Яворивском районе Львовской области.