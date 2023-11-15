Ирину Фарион уволили из Львовской политехники

Национальный университет "Львовская политехника" уволил преподавателя и экс-нардепа Ирину Фарион. Об этом 15 ноября сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лесной.

По его словам, ректор университета Юрий Бобало подписал соответствующий приказ.

"Позиция министерства неизменна – людям, которые не разделяют ценности достоинства и не испытывают уважения к воинам, нет места в системе образования", – высказался чиновник.

Ирина Фарион: скандал

Языковед Ирина Фарион попала в скандал из-за того, что в интервью раскритиковала русскоязычных украинских военных. Она сказала, что не может называть их украинцами, поскольку они говорят на языке агрессора.

Это уже не первое подобное заявление экс-депутата Верховной Рады, которая говорила бывшему премьер-министру Николаю Азарову, что "язык не знают либо политически предубежденные, либо умственно отсталые".

В частности, в ноябре 2019 года Фарион сказала, что может запросто назвать москалями украинских военных, которые общаются на русском.

А в декабре 2022-го она призвала украинских военнослужащих не говорить на языке страны-агрессора, ведь именно русский язык стал "основной мотивацией Путина развязать войну с Украиной".

"О русскоязычных воинах – а они за что воюют? За русскую Украину? У меня публичный вопрос к ним всех – за что вы воюете?" – говорила тогда филолог.

Однако теперь мнение Фарион относительно русскоязычных военных получило наиболее широкий резонанс.

Увольнение Фарион: детали

На фоне возмущений в сети уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец проинформировал, что обратился в Национальную полицию Украины, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по поводу дискриминации военных, "общающихся на языках нацменьшинств".

Новых оборотов скандал набрал после того, как Фарион опубликовала скриншот письма от якобы студента из временно оккупированного Крыма, который поддержал языковеда. После этого российская пропаганда сообщила, что автор письма был задержан.

Студенты университета "Львовская политехника" вышли на протесты с требованием уволить Фарион из заведения.

А Служба безопасности Украины начала уголовное производство и назначила экспертизы касательно высказываний и публикаций экс-депутата.

Дело открыто по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: