Не воспринимает русскоязычных военнослужащих: против Фарион открыли уголовное производство

Служба безопасности Украины начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз в связи с высказываниями и публикациями бывшего народного депутата и профессора НУ "Львовская политехника" Ирины Фарион.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Ей инкриминируют нарушение равноправия граждан по разным признакам (ст. 161), оскорбление чести и достоинства военнослужащих (ст. 435-1), нарушение тайны переписки, телефонных разговоров (ст. 163) и нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 182).

Также СБУ приступила к психолого-лингвистической экспертизе высказываний Ирины Фарион.

По данным следствия, в одном из интервью бывший народный депутат 7-го созыва выразил негативное отношение к русскоязычным военнослужащим Вооруженных сил Украины, отказавшись признать их украинцами, что вызвало острую реакцию украинских защитников и граждан.

Также Фарион разместила в своих соцсетях информацию, которая привела к преследованию проукраинского студента российскими спецслужбами, изложив его личные данные.

Скандал с Ириной Фарион

4 ноября вышел эфир программы "Рандеву с Яниной Соколовой", где филолог Ирина Фарион раскритиковала русскоязычных украинских военных, в том числе из Третьей штурмовой бригады (она создана на базе формирования "Азов"). Она сказала, что не может назвать их украинцами, поскольку они говорят на языке агрессора.

Утром 7 ноября после интервью с ней уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец написал, что обратился в Национальную полицию Украины, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по поводу дискриминации. Лубинец прямо не назвал фамилию Фарион, однако его заявление появилось на фоне скандала с ней.

14 ноября Фарион написала обращение к президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову и пожаловалась им на "хамское" поведение двух военных.

Заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин послал ее матом в своем сообщении. А майор Богдан Кротевич во время интервью Натальи Мосийчук назвал Фарион "помощницей русской пропаганды и, может быть, человеком с высоким уровнем деменции".

Министерство образования и науки также отреагировало на провокационные заявления Фарион и выразило поддержку студентов львовской Политехники в нежелании сотрудничать с лицами, не проявляющими уважения к защитникам и защитницам Украины. Однако в МОН подчеркивают, что решение о увольнении работников лежит на соответствующем вузе.

14 ноября студенты НУ "Львовская политехника" вышли на митинг и потребовали уволить Фарион.