Ірину Фаріон звільнили з Львівської політехніки

Національний університет "Львівська політехніка" звільнив викладачку й екснардепку Ірину Фаріон. Про це 15 листопада повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

За його словами, ректор університету Юрій Бобало вже підписав відповідний наказ.

"Позиція міністерства незмінна – людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти", – висловився урядовець.

Ірина Фаріон: скандал

Мовознавиця Ірина Фаріон потрапила в скандал через те, що в інтервʼю розкритикувала російськомовних українських військових. Вона сказала, що не може називати їх українцями, оскільки вони розмовляють мовою агресора.

Це вже не перша подібна заява ексдепутатки Верховної Ради, яка говорила колишньому премʼєр-міністру Миколі Азарову, що "мову не знають або політично упереджені, або розумово відсталі".

Зокрема, в листопаді 2019 року Фаріон сказала, що може запросто назвати москалями українських військових, які спілкуються російською.

А в грудні 2022-го вона закликала українських військовослужбовців не розмовляти мовою країни-агресорки, адже саме російська мова стала "основною мотивацією Путіна розв’язати війну з Україною".

"Щодо російськомовних воїнів – а вони за що воюють? За російську Україну? У мене публічне запитання до них усіх – за що ви воюєте?" – говорила тоді філологиня.

Однак тепер думка Фаріон щодо російськомовних військових набула найбільш широкого резонансу.

Звільнення Фаріон: деталі

На тлі обурень у мережі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець поінформував, що звернувся до Національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації військових, "які спілкуються мовами нацменшин".

Нових обертів скандал набрав після того, як Фаріон опублікувала скриншот листа від нібито студента з тимчасово окупованого Криму, який підтримав мовознавицю. Після цього російська пропаганда повідомила, що автора листа затримали.

Студенти університету "Львівська політехніка" вийшли на протести з вимогою звільнити Фаріон із закладу.

А Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та призначила експертизи щодо висловлювань і публікацій ексдепутатки.

Справу відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України: