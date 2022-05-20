- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Из Луганской области удалось эвакуировать еще около 40 человек, - глава ОГА
Из Луганской области 20 мая удалось эвакуировать 38 человек. Кто отказался от эвакуации – переместили в другие укрытия города.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Полиция Луганской области смогла сегодня снова приехать в Белогоровку и забрать восемь человек. Также выехали лисичане и северодончане, в том числе 12 человек решили уезжать из школы, которую рашисты утром обстреляли в Северодонецке. Кто отказался от эвакуации - переместили в другие укрытия города", - говорится в сообщении.
В общей сложности вывезли 38 человек, из них 12 детей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, российские войска продолжают пытаться наступать в Луганской области, обстреливая при этом дома мирных жителей. В регионе оккупанты разрушили более 60 домов. Местами горят целые улицы.
В частности, в Северодонецке оккупанты 19 мая с самого утра начали хаотично расстреливать областной центр. 12 убитых и более 40 раненых.