З Луганщини вдалося евакуювати ще майже 40 осіб, - голова ОДА

З Луганської області 20 травня вдалося евакуювати 38 людей. Хто відмовився від евакуації - перемістили до інших укриттів міста.

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Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Поліція Луганської області змогла сьогодні знову проїхати до Білогорівки та забрати вісім людей. Також виїхали лисичани та сєвєродончани, зокрема 12 осіб вирішили їхати зі школи, яку рашисти зранку обстріляли в Сєвєродонецьку. Хто відмовився від евакуації - перемістили до інших укриттів міста", - йдеться у повідомленні.

Загалом вивезли 38 людей, з них 12 дітей.

Нагадаємо, російські війська продовжують намагатися наступати на Луганщині, обстрілюючи при цьому будинки мирних жителів. У регіоні окупанти зруйнували понад 60 будинків. Місцями горять цілі вулиці.

Зокрема, у Сєвєродонецьку окупанти 19 травня від самого ранку почали хаотично розстрілювати обласний центр. 12 вбитих та понад 40 поранених.