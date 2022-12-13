Новая Зеландия первой в мире запретит курение сигарет для следующего поколения

Сигареты в Новой Зеландии не будут продавать легально людям, рожденным 1 января 2009 или позже.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет The Guardian.

Так, Новая Зеландия стала первой страной, введшей постоянно растущий возраст для курения, чтобы лишить людей в возрасте до 14 лет возможности легально покупать сигареты.

"Тысячи людей будут жить дольше, станут здоровее, а система здравоохранения станет на 5 миллиардов долларов лучше, поскольку ей не придется лечить болезни, вызванные курением, например многочисленные виды рака, инфаркты, инсульты, ампутации", - заявила во время принятия закона помощница министра здравоохранения Айша Верралл.

Такой запрет будет сопровождаться рядом других мер, чтобы сделать курение менее доступным, включая резкое снижение разрешенного количества никотина в табачных изделиях и принудительную продажу их только через специализированные табачные магазины, а не в продуктовых магазинах и супермаркетах.

В стране увеличено финансирование медицинских услуг и кампаний, а также развернуты услуги по прекращению курения специально для маори и тихоокеанских общин.

Количество магазинов, которым законно разрешено продавать сигареты, будет сокращено до десятого от существующего уровня – с 6000 до 600 по всей стране. Законы прошли окончательное чтение и вступят в силу в 2023 году, поскольку Новая Зеландия пытается добиться своей цели сделать страну "свободной от табачного дыма" к 2025 году.

Однако новые законы не будут ограничивать продажу вейпа. Данные показывают, что, по крайней мере, некоторые жители Новой Зеландии изменили никотиновую привычку с сигарет на вейпы.

Данные, опубликованные в ноябре, показали, что число курящих каждый день упало до 8% против 9,4% в прошлом году, что является самым низким показателем с начала учета.

Однако рост количества ежедневных пользователей вейпа был больше, чем падение ежедневных курильщиков: 8,3% взрослых сейчас употребляют вейп ежедневно по сравнению с 6,2% в прошлом году.

Напомним, что в Украине запрещено курить электронные сигареты в общественных местах.