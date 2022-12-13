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- Общество
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Новая Зеландия первой в мире запретит курение сигарет для следующего поколения
Сигареты в Новой Зеландии не будут продавать легально людям, рожденным 1 января 2009 или позже.
Об этом пишет The Guardian.
Так, Новая Зеландия стала первой страной, введшей постоянно растущий возраст для курения, чтобы лишить людей в возрасте до 14 лет возможности легально покупать сигареты.
"Тысячи людей будут жить дольше, станут здоровее, а система здравоохранения станет на 5 миллиардов долларов лучше, поскольку ей не придется лечить болезни, вызванные курением, например многочисленные виды рака, инфаркты, инсульты, ампутации", - заявила во время принятия закона помощница министра здравоохранения Айша Верралл.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Такой запрет будет сопровождаться рядом других мер, чтобы сделать курение менее доступным, включая резкое снижение разрешенного количества никотина в табачных изделиях и принудительную продажу их только через специализированные табачные магазины, а не в продуктовых магазинах и супермаркетах.
В стране увеличено финансирование медицинских услуг и кампаний, а также развернуты услуги по прекращению курения специально для маори и тихоокеанских общин.
Количество магазинов, которым законно разрешено продавать сигареты, будет сокращено до десятого от существующего уровня – с 6000 до 600 по всей стране. Законы прошли окончательное чтение и вступят в силу в 2023 году, поскольку Новая Зеландия пытается добиться своей цели сделать страну "свободной от табачного дыма" к 2025 году.
Однако новые законы не будут ограничивать продажу вейпа. Данные показывают, что, по крайней мере, некоторые жители Новой Зеландии изменили никотиновую привычку с сигарет на вейпы.
Данные, опубликованные в ноябре, показали, что число курящих каждый день упало до 8% против 9,4% в прошлом году, что является самым низким показателем с начала учета.
Однако рост количества ежедневных пользователей вейпа был больше, чем падение ежедневных курильщиков: 8,3% взрослых сейчас употребляют вейп ежедневно по сравнению с 6,2% в прошлом году.
Напомним, что в Украине запрещено курить электронные сигареты в общественных местах.