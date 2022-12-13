Нова Зеландія першою в світі заборонить куріння сигарет для наступного покоління

Сигарети у Новій Зеландії не будуть продавати легально людям, народженим 1 січня 2009 року або пізніше.

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Про це пише The Guardian.

Так, Нова Зеландія стала першою країною, яка запровадила постійно зростаючий вік для куріння, щоб позбавити осіб у віці до 14 років можливості легально купувати сигарети.

"Тисячі людей житимуть довше, стануть здоровішими, а система охорони здоров’я стане на 5 мільярдів доларів краще, оскільки їй не доведеться лікувати хвороби, спричинені курінням, наприклад численні види раку, інфаркти, інсульти, ампутації", - заявила під час ухвалення закону помічниця міністра охорони здоров’я Айша Верралл.

Така заборона ще буде супроводжуватися низкою інших заходів, щоб зробити куріння менш доступним, включаючи різке зниження дозволеної кількості нікотину в тютюнових виробах і примусовий продаж їх лише через спеціалізовані тютюнові магазини, а не в магазинах і супермаркетах.

У країні збільшено фінансування медичних послуг і кампаній, а також розгорнуто послуги з припинення куріння спеціально для маорі та тихоокеанських громад.

Кількість магазинів, яким законно дозволено продавати сигарети, буде скорочено до десятої від існуючого рівня – з 6000 до лише 600 по всій країні. Закони пройшли остаточне читання та набудуть чинності у 2023 році, оскільки Нова Зеландія намагається досягти своєї мети зробити країну "вільною від тютюнового диму" до 2025 року.

Проте нові закони не обмежуватимуть продаж вейпу. Дані показують, що принаймні деякі жителі Нової Зеландії змінили нікотинову звичку з сигарет на вейпи.

Дані, опубліковані в листопаді, показали, що кількість людей, які курять щодня, впала до 8% проти 9,4% минулого року, що є найнижчим показником з початку обліку.

Однак зростання кількості щоденних користувачів вейпа було більшим, ніж падіння щоденних курців: 8,3% дорослих зараз вживають вейп щодня, порівняно з 6,2% минулого року.

Нагадаємо, що в Україні заборонено курити електронні сигарети у громадських місцях.