В Україні з 11 липня заборонять курити електронні сигарети у громадських місцях: де та які штрафи передбачені

11 липня 2022 року набирають чинності норми закону №4358 "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну", згідно з якими куріння електронних сигарет та систем нагрівання тютюну у громадських місцях буде заборонено.

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Про це повідомила народна депутатка Лада Булах.

Так, з 11 липня цього року забороняється куріння електронних цигарок у громадських місцях. Зокрема це стосується iqos, glo та інших тютюнових виробів, які прирівнялися до звичайних сигарет.

Куріння електронних сигарет буде заборонено у таких місцях:

Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також інших місцях, тягне за собою попередження або накладення штрафу в сумі 51-170 гривень. У разі повторного порушення протягом року порушення штрафу становить 170-340 гривень.

Також законом передбачено розміщення графічного знака у громадських місцях та закладах з текстом: "Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!"

За нерозміщення цієї інформації власниками приміщень передбачено штраф у розмірі 1000 гривень.

За розміщення попільничок (для закладів ресторанного господарства), кальяну або куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у заборонених місцях також передбачено штраф:

Для суб'єктів господарювання (крім закладів ресторанного господарства) – у розмірі 1000 гривень, а у разі повторного за рік порушення – 10000 гривень. Для закладів ресторанного господарства – 3000 гривень, а у разі повторного порушення протягом року – 15000 гривень.



Крім того, за порушення правил продажу штрафуватимуть:

За продаж iqos, glo та інших електронних сигарет неповнолітнім загрожує покарання у вигляді штрафу 1020 гривень, а за повторне порушення — 10200 гривень.

Нагадаємо, що в Україні на рівні з традиційними тютюновими виробами заборонили продаж електронних цигарок людям, які не досягли 18 років.