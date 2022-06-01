В Украине с 11 июля запретят курить электронные сигареты в общественных местах: где и какие штрафы предусмотрены

11 июля 2022 года вступают в силу нормы закона №4358 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об охране здоровья населения от вредного влияния табака", согласно которым курение электронных сигарет и систем нагревания табака в общественных местах будет запрещено.

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Об этом сообщила народная депутатка Лада Булах.

Так, с 11 июля этого года запрещается курение электронных сигарет в общественных местах. В частности это касается iqos, glo и других табачных изделий, которые приравнялись к обычным сигаретам.

Курение электронных сигарет будет запрещено в таких местах:

Курение табачных изделий в местах, где это запрещено законом, а также в других местах, тянет за собой предупреждение или наложение штрафа в сумме 51-170 гривен. В случае повторного нарушения в течение года нарушение штраф составляет 170-340 гривен.

Также законом предусмотрено размещение графического знака в общественных местах и заведениях с текстом: "Курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов запрещено!"

За неразмещение этой информации владельцами помещений предусмотрен штраф в размере 1000 гривен.

За размещение пепельниц (для заведений ресторанного хозяйства), кальяна или курения, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в запрещенных местах также предусмотрен штраф:

Для субъектов хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйства) – в размере 1000 гривен, а в случае повторного за год нарушения – 10000 гривен. Для заведений ресторанного хозяйства – 3000 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года – 15000 гривен.



Кроме того, за нарушение правил продаж будут штрафовать:

За продажу iqos, glo и других электронных сигарет несовершеннолетним грозит наказание в виде штрафа в 1020 гривен, а за повторное нарушение — 10200 гривен.

Напомним, что в Украине на уровне с традиционными табачными изделиями запретили продажу электронных сигарет людям, не достигшим 18 лет.