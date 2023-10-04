Паники нет: россияне начали эвакуироваться из Токмака

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские войска испытывают серьезный страх из-за приближения ВСУ. Еще несколько недель назад начали массово эвакуироваться "органы власти", а 4 октября оккупанты приняли радикальные меры, закрыв рынок и все магазины в городе.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Паники нет, но паника есть. Оккупанты на Мелитопольском направлении готовятся к горячей осени. Уже подпекает в Токмаке", - написал он.

По словам Федорова, несколько дней назад рософицеры стали интенсивно эвакуировать свои семьи, а затем начали вывозить имущество из учебных заведений: школ, училищ, техникумов.

Он добавил, что вечером 3 октября захватчики объявили, что сегодня не будут работать "админучреждения" окупантов, магазины, рынок.

"К чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо", - подчеркнул Федоров.

Заметим, ранее партизаны сообщали, что во временно оккупированном Токмаке те российские захватчики грабят жилье украинцев, которые вынуждены были покинуть город из-за оккупации, а имущество владельцев отправляют в Россию.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский недавно заявил, что зима не замедлит продвижение ВСУ, и назвал прорыв в Токмак - задачей-минимумом для контрнаступления.