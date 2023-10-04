Паніки немає: росіяни почали евакуйовуватися з Токмака

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області, російські війська відчувають серйозний страх через наближення ЗСУ. Ще кілька тижнів тому почали масово евакуйовуватися "органи влади", а 4 жовтня окупанти прийняли радикальні заходи, закривши ринок та всі магазини у місті.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Паніки немає, але паніка є. Окупанти на Мелітопольському напрямку готуються до гарячої осені. Вже підпікає в Токмаку", - написав він.

За словами Федорова, кілька днів тому рософіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім’ї, а потім почали вивозити майно із закладів освіти: шкіл, училищ, технікумів.

Він додав, що ввечері 3 жовтня загарбники оголосили, що сьогодні не працюватимуть "адмінустанови" окупантів, магазини, ринок.

"До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре", - підкреслив Федоров.

Зауважимо, раніше партизани повідомляли, що у тимчасово окупованому Токмаку ті російські загарбники грабують помешкання українців, які вимушені були залишило місто через окупацію, а майно власників відправляють до Росії.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський нещодавно заявив, що зима не сповільнить просування ЗСУ, і назвав прорив до Токмака - завданням-мінімумом для контрнаступу.