Готуються до "жесту доброї волі": окупанти грабують квартири у Токмаку і відправляють майно до РФ

У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області російські загарбники грабують помешкання українців, які вимушені були залишило місто через окупацію, а майно власників відправляють до Росії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що у вільні квартири окупанти розселяють новоприбулих військових.

Водночас майно місцевих мешканців грабується так званими “визволителями” й відправляється до країни-агресора РФ.

При цьому, за даними українського підпілля, такі події відбуваються вдень, тобто ворог не приховує свої злочини.

"Це свідчить про невпевненість командування РФ в оперативній обстановці навколо міста, поки пропагандисти заявляють про “Росія тут назавжди”", - наголошують в ЦНС.

Крім того, у місті посилили фільтраційні заходи на тлі новин з фронту. Так, росіяни збільшили кількість патрулів й зупинок на блок-постах.

"Перевіряють окупанти наявність паспорта, телефони та навіть уточнюють причину руху", - повідомляють в ЦНС.

Там додають, що через складну для росіян ситуацію на південному фронті ворог розграбував у Токмаці місцевий ковальсько-штампувальний завод. Більшість обладнання була вивезена військовими й подальша його доля невідома.

Раніше у місті Токмак Запорізької області через наближення лінії фронту та просування ЗСУ розпочалася евакуація так званої окупаційної адміністрації.

Просування ЗСУ на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове.