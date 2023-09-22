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Готуються до "жесту доброї волі": окупанти грабують квартири у Токмаку і відправляють майно до РФ
У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області російські загарбники грабують помешкання українців, які вимушені були залишило місто через окупацію, а майно власників відправляють до Росії.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що у вільні квартири окупанти розселяють новоприбулих військових.
Водночас майно місцевих мешканців грабується так званими “визволителями” й відправляється до країни-агресора РФ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому, за даними українського підпілля, такі події відбуваються вдень, тобто ворог не приховує свої злочини.
"Це свідчить про невпевненість командування РФ в оперативній обстановці навколо міста, поки пропагандисти заявляють про “Росія тут назавжди”", - наголошують в ЦНС.
Крім того, у місті посилили фільтраційні заходи на тлі новин з фронту. Так, росіяни збільшили кількість патрулів й зупинок на блок-постах.
"Перевіряють окупанти наявність паспорта, телефони та навіть уточнюють причину руху", - повідомляють в ЦНС.
Там додають, що через складну для росіян ситуацію на південному фронті ворог розграбував у Токмаці місцевий ковальсько-штампувальний завод. Більшість обладнання була вивезена військовими й подальша його доля невідома.
Раніше у місті Токмак Запорізької області через наближення лінії фронту та просування ЗСУ розпочалася евакуація так званої окупаційної адміністрації.
Просування ЗСУ на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове.