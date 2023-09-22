Готовятся к "жесту доброй воли": оккупанты грабят квартиры в Токмаке и отправляют имущество в РФ

Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области российские захватчики грабят жилье украинцев, которые вынуждены были покинуть город из-за оккупации, а имущество владельцев отправляют в Россию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в свободные квартиры оккупанты расселяют вновь прибывших военных.

В то же время имущество местных жителей грабится так называемыми "освободителями" и отправляется в страну-агрессор РФ.

При этом, по данным украинского подполья, такие события происходят днем, то есть враг не скрывает своих преступлений.

"Это свидетельствует о неуверенности командования РФ в оперативной обстановке вокруг города, пока пропагандисты заявляют "о России здесь навсегда"", - подчеркивают в ЦНС.

Кроме того, в городе ужесточились фильтрационные мероприятия на фоне новостей с фронта. Так, россияне увеличили количество патрулей и остановок на блок-постах.

"Проверяют оккупанты наличие паспорта, телефоны и даже уточняют причину движения", - сообщают в ЦНС.

Там добавляют, что из-за сложной для россиян ситуации на южном фронте враг разграбил в Токмаке местный кузнечно-штамповочный завод. Большинство оборудования было вывезено военными и дальнейшая его судьба неизвестна.

Ранее в городе Токмак Запорожской области из - за приближения линии фронта и продвижения ВСУ началась эвакуация так называемой оккупационной администрации .

Продвижение ВСУ на Мелитопольском направлении превращают пока оккупированный Токмак из прифронтового города в полностью фронтовой.