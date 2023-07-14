PIN-UP Ukraine перечислила 1 млн гривен на благотворительную инициативу фестиваля Atlas

Лицензионный представитель украинского онлайн-гемблинга, компания PIN-UP Ukraine, присоединилась к благотворительной инициативе фестиваля Atlas, собирающего средства на помощь Киевской городской больнице.

В рамках благотворительной акции от фестиваля Atlas организаторы подготовили ряд событий, чтобы собрать средства на медицинское оборудование для нейрохирургической операции одной из киевских больниц.

Чтобы поддержать сбор, люди могут купить благотворительный билет на фестиваль после победы, который соответствует однодневному билету (100% от продаж и сервисный сбор идут на благотворительность), посмотреть фильм «Лучшие выходные» в кинотеатрах Multiplex, а также погрузиться в фестивальную атмосферу на офлайн-событии, которое состоится 15 июля в ТРЦ Gulliver: посетители смогут бесплатно попасть на фан-зону, где выступят украинские артисты и посмотреть фильм на большом экране просто не просто .

Все средства, собранные в рамках фестиваля, будут направлены Благотворительному фонду «Твоя опора», который оказывает помощь детям с врожденными пороками сердца, медучреждениям, детским домам, интернатам и пострадавшим от войны в Украине.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины PIN-UP Ukraine регулярно помогает украинцам, пострадавшим от военных действий. За этот период компания направила на гуманитарные и благотворительные проекты 121,7 млн. гривен.

Благотворительные билеты: https://concert.ua/ru/event/atlas-festival-peremogy

Сбор: send.monobank.ua/jar/22gSt2GWpy

СПРАВКА

PIN-UP Ukraine – украинское онлайн-казино, одно из первых в Украине получивших лицензию на деятельность. Компания способствует развитию рынка легального гемблинга, поддерживает экономику Украины и активно инвестирует в благотворительные проекты в интересах украинцев.