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Покидать Чернигов нельзя. Выезды из города заминированы - глава ОГА

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус заявил, что Чернигов категорически нельзя покидать, так как выезды из города заминированы.
Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус заявил, что Чернигов категорически нельзя покидать, так как выезды из города заминированы

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус заявил, что Чернигов категорически нельзя покидать, так как выезды из города заминированы.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Все выезды из города заминированы. "Заминированы" - это означает, что там мины, и можно на них подорваться", - предупреждает Чаус.

Фото 2 — Покидать Чернигов нельзя. Выезды из города заминированы - глава ОГА

Напомним, 28 февраля российские захватчики беспощадно обстреливали Чернигов. В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома. В результате артобстрела загорелся "Эпицентр" и 5 соседних домов.

Кроме того, российская армия из "Градов" обстреляла села возле Чернигова.

Также мы писали, что в Черниговской области местные жители остановили колонну российских войск.

Автор:
Светлана Манько