Покидать Чернигов нельзя. Выезды из города заминированы - глава ОГА

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус заявил, что Чернигов категорически нельзя покидать, так как выезды из города заминированы.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Все выезды из города заминированы. "Заминированы" - это означает, что там мины, и можно на них подорваться", - предупреждает Чаус.

Напомним, 28 февраля российские захватчики беспощадно обстреливали Чернигов. В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома. В результате артобстрела загорелся "Эпицентр" и 5 соседних домов.

Кроме того, российская армия из "Градов" обстреляла села возле Чернигова.

Также мы писали, что в Черниговской области местные жители остановили колонну российских войск.