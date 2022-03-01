Залишати Чернігів не можна. Виїзди з міста заміновані – голова ОДА

Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус заявив, що Чернігів категорично не можна залишати, оскільки виїзди із міста заміновані.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Всі виїзди з міста заміновані. "Заміновані" – це означає, що там міни, і можна на них підірватись", – попереджає Чаус.

Нагадаємо, 28 лютого російські загарбники нещадно обстрілювали Чернігів. У зоні поразки приватні та багатоповерхові житлові будинки. В результаті артобстрілу спалахнув "Епіцентр" та 5 сусідніх будинків.

Крім того, російська армія із "Градів" обстріляла села біля Чернігова .

Також ми писали, що на Чернігівщині місцеві жителі зупинили колону російських військ.