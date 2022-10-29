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Против президента УАФ Павелко работают тг-каналы агентурной сети спецслужб РФ
Против президента УАФ Андрея Павелко продолжается заказная антипиарная кампания, в рамках которой идентичные посты публикуют анонимные телеграмм-каналы.
Об этом в своем Фейсбуке первым сообщил журналист Александр Сажко, опубликовав соответствующие фото.
"Продолжение истории с вручением постановления генсека УАФ Записоцкого, которую Протасов и Демьяненко назвали работой российских спецслужб. Теперь против Павелко явно заказали антипиар-компанию - его мочат в анонимных тг-каналах, а там такие посты точно стоят очень недешево", - заметил Сажко.
Вчера же к распространению идентичных негативных сообщений об Андрее Павелко присоединились телеграмм-каналы, разоблаченные СБУ в связях с Россией. Речь идет, в частности, о таких каналах, как "Резидент", "First Новости Войны".Подписывайтесь на наш YouTube канал
С разницей в 4 минуты они публиковали сообщения об уголовном производстве и якобы обысках у руководства УАФ со ссылкой на фото документа вроде бы из полиции.
Распространенные посты еще содержат одинаковую ошибку - опубликовано лишнее фото с сообщением Генштаба ВСУ о ситуации на фронте.
Напомним, еще 1 февраля, в СБУ сообщили о разоблачении агентурной сети спецслужб РФ, дестабилизировавшей ситуацию в Украине через Telegram-каналы. В эту сеть входят такие каналы, как "Легитимный", "Резидент", "Картель" и т.д. Канал "First Новости Война" в продвижении российских нарративов разоблачал еще и СНБО.