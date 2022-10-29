Проти президента УАФ Павелка працюють тг-канали із агентурної мережі спецслужб РФ

Проти президента УАФ Андрія Павелка триває замовна антипіар кампанія, в рамках якої ідентичні пости публікують анонімні телеграм-канали.

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Про це у своєму Фейсбук першим повідомив журналіст Олександр Сажко, опублікувавши відповідні фото.

"Продовження історії з врученням ухвали генсеку УАФ Запісоцькому, яку Протасов та Дем'яненко назвали роботою російських спецслужб. Тепер проти Павелка явно замовили антипіар-компанію - його мочать в анонімних тг-каналах, а там такі пости точно коштують дуже недешево", - зауважив Сажко.

Учора ж до поширення ідентичних негативних дописів про Андрія Павелка долучилися телеграм-канали, які СБУ викрила у зв’язках з Росією. Йдеться, зокрема, про такі канали, як "Резидент","First Новости Войны".

З різницею у 4 хвилини вони публікували дописи про кримінальне провадження та нібито обшуки у керівництва УАФ із посиланням на фото документу начебто із поліції.

Поширені пости ще й містять однакову помилку - опубліковане зайве фото із дописом Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті.

Нагадаємо, ще 1 лютого, в СБУ повідомили про викриття агентурної мережі спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через Telegram-канали. До цієї мережі входять такі канали, як "Легитимный", "Резидент", "Картель", тощо. Канал «First Новости Война» у просуванні російських наративів викривала ще й РНБО.