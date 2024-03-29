Украина 31 марта переходит на летнее время. В 3 часа ночи часы нужно будет перевести на час вперед.

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Об этом сообщила прессслужба Минэкономики.

Перевести стрелку на 1 час вперед

В ведомстве напомнили, что переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №509 от 13.05.1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа часовая стрелка переводится на 1 час вперед, в последнее воскресенье октября – в 4 часа в 1 час назад.

Переход на летнее время экономически выгоден

В Минэкономики утверждают, что переход на летнее время экономически выгоден.

"Время, действующее в Украине зимой, естественно для территории нашего государства и соответствует его географическому положению, а в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток", – говорится в сообщении.

К тому же введение летнего времени является общепринятой международной практикой.

"В Европейском Союзе действует Директива 2000/84/ЕС Европейского Парламента и Совета от 19.01.2001 о переходе на летнее время, согласно которой в странах-членах ЕС введен на их территориях порядок исчисления времени: переход на летнее время с конца марта и на зимний – в конце октября", - рассказали в ведомстве.

Украина планировала отказаться от практики перевода часов

Еще в октябре 2020 года нынешний председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подал законопроект №4201, предусматривающий отмену перевода стрелок часов и установку в Украине единого времени.

Им предлагается установить Всемирное координированное время плюс два часа (UTC+2), что соответствует нынешнему зимнему времени в Украине. 3 марта 2021 года законопроект был принят в первом чтении.

Однако 19 марта Рада отказалась принять его в целом — за это проголосовало только 212 депутатов. В то же время, минимально необходимым количеством в 226 голосов парламент согласился все же направить документ на повторное второе чтение.

Стефанчук выступал за то, чтобы его законопроект был повторно рассмотрен именно в период действия зимнего времени, имея в виду желание избежать коллизии вокруг необходимости возвращения к этому времени, поскольку о таком возвращении буквально в документе речь не идет.

Однако Рада так и не рассмотрела этот документ снова. Учитывая это, сейчас в Украине остается действующим привычный порядок перевода часов.

Источник фото: ua.depositphotos.com