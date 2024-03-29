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Суспільство
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Україна 31 березня переходить на літній час

Україна 31 березня переходить на літній час
Фото: Depositphotos

Україна 31 березня переходить на літній час. О 3 годині ночі годинники треба буде перевести на годину вперед.

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Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Перевести стрілку на 1 годину вперед

У відомстві нагадали, що перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 509 від 13.05.1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня – о 4 годині на 1 годину назад.

Перехід на літній час є економічно вигідним

У Мінекономіки стверджують, що перехід на літній час є економічно вигідним.

"Час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави й відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час із метою ефективного використання світлої частини доби", – йдеться у повідомленні.

До того ж запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою.

"В Європейському Союзі діє Директива 2000/84/ЕС Європейського Парламенту і Ради від 19.01.2001 про перехід на літній час, відповідно до якої в країнах-членах ЄС запроваджено на їхніх територіях порядок обчислення часу: перехід на літній час із кінця березня і на зимовий - у кінці жовтня", - розповіли у відомстві.

Україна планувала відмовитися від практики переведення годинників

Ще у жовтні 2020 року нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подав законопроект №4201, який передбачає скасування переведення стрілок годинника та встановлення в Україні єдиного часу.

Ним пропонується встановити Всесвітній координований час плюс дві години (UTC+2), що відповідає нинішньому зимовому часу в Україні. 3 березня 2021 року законопроект було ухвалено у першому читанні.

Проте 19 березня Рада відмовилася прийняти його в цілому — за це проголосувало лише 212 депутатів. У той же час мінімально необхідною кількістю у 226 голосів парламент погодився все ж таки направити документ на повторне друге читання.

Стефанчук виступав за те, щоб його законопроект було повторно розглянуто саме в період дії зимового часу, маючи на увазі бажання уникнути колізії навколо необхідності повернення до цього часу, оскільки про таке повернення буквально у документі не йдеться.

Проте Рада так і не розглянула цей документ знову. З огляду на це зараз в Україні залишається чинним звичний порядок переведення годинників.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько