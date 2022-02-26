Украинцев призвали выключить геолокацию в смартфонах, чтобы враг не фиксировал скопления людей - Госспецсвязи опровергла это

В последние часы разные государственные учреждения, в том числе Верховная Рада и МВД Украины, распространяли информацию, что враг может ориентироваться на скопление мобильного трафика, так как понял, что его метки уничтожают.

В этой связи чиновники призвали украинцев выключить геолокацию в мобильных телефонах, а также рассказать об этом близким и знакомым.

Как оказалось, эта информация не соответствует действительности. Первыми об этом сообщили в студенческом IT-сообществе.

"Призывы выключать GPS в телефонах, чтобы враг не наводился по геолокации (потому что метки стирают) - не обращайте внимания, это шляпа", - заявили представители.

По их словам, GPS-сигнал – односторонний. Простыми словами: телефон слушает сигнал по нескольким спутникам и на основе этих данных математическими методами определяет собственное положение. Никакой информации на спутники или в другие места телефон не посылает.

Там объяснили, что информация о локации телефона защищена ровно настолько, насколько защищена операционная система телефона.

"То есть очень хорошо. НО. Если используете какие-то российские приложения - они действительно могут хранить и передавать геолокацию. Советуем зайти в настройки телефона и проверить, каким приложениям вы дали доступ к геолокации", - добавили представители.

Позже это подтвердили и в Госспецсвязи. Там сообщили, что смартфоны на Android или iOS не отправляют локацию, а если хочется «исчезнуть» – нужно включать авиарежим.

"Не делайте "комплимент" врагу: если бы у россиян были технологии отслеживания вашей локации два предыдущих дня, зачем им было бы нужно ставить метки?", - говорят в учреждении.

И добавляют: хотя в чатах часто пугают, что россияне будут корректировать вражеские удары благодаря геолокации, однако адреса укрытий и бомбоубежищ и так были в открытом доступе.

Однако там объясняют, что можно случайно отправить сообщение со своей локацией можно, например, через вайбер или телеграмм. Поэтому лучше не делиться в публичных чатах информацией, как и куда проехать. Только в личных сообщениях с друзьями, но лучше всего – в телефонном разговоре.