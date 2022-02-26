Українців закликали вимкнути геолокацію у смартфонах, щоб ворог не фіксував скупчення людей - Держспецзвʼязку спростувала це

Останніми годинами різні державні установи, у тому числі Верховна Рада та МВС України, поширювали інформацію, що ворог може орієнтуватися за скупченням мобільного трафіку, бо зрозумів, що його мітки знищують.

У звязку з цим посадовці закликали українців вимкнути геолокацію у мобільних телефонах, а також розповісти про це близьким та знайомим.

Як виявилось, ця інформація не відповідає дійсності. Першими про це повідомили у студентській IT-спільноті.

"Заклики виключати GPS в телефонах, щоб окупанти не наводились по геолокації (бо мітки стирають) — не зважайте, це шляпа", - заявили представники.

За їх словами, GPS-сигнал - односторонній. Простими словами: телефон слухає сигнал з кількох супутників і на основі цих даних математичними методами визначає власне положення. Ніякої інформації на самі супутники чи в інші місця телефон не надсилає.

У спільноі пояснили, що інформація про локацію телефону захищена рівно настільки, наскільки захищена операційна система телефону.

"Тобто дуже добре. АЛЕ. Якщо використовуєте якісь російські застосунки — вони дійсно можуть зберігати і передавати геолокацію. Радимо зайти в налаштування телефону і перевірити, яким застосункам дали доступ до геолокації", - додали представники.

Пізніше це підтвердили й у Держспецзв’язку. Там повідомили, що смартфони на Android чи iOS не відправляють локацію, а якщо хочеться «зникнути» - треба вмикати авіарежим.

"Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки?", - кажуть у установі.

Та додають: хоча у чатах часто «лякають», що будуть коригувати ворожі удари завдяки геолокації, однак адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі.

Проте там пояснюють, що випадково кудись відправити повідомлення зі своєю локацією можна, наприклад, через вайбер чи телеграм. Тому бажано не ділитися в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях із друзями, але краще за все – в телефонній розмові,