Украинцы бросились покупать стаж к пенсии через добровольные взносы. Интервью с главой Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Еленой Охрименко

Пенсионный фонд Украины, как и ряд других институций, в результате полномасштабной войны столкнулся с комплексом новых сложностей: по меньшей мере, получил твердый удар от падения поступлений из-за сокращения рабочих предприятий и занятости. С новыми сложностями встретились и пенсионеры, которые на оккупированных территориях упустили возможность получать обеспечение. Об этом и многом другом мы говорили с директором Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот ПФУ Еленой Охрименко.

М.Б.: Если посмотреть на статистику ПФУ в этом году, то можно увидеть, что в течение первых четырех месяцев Фонд постепенно наращивает собственные доходы (часть единого взноса и другие платежи, за январь-апрель увеличение составило 5 млрд грн). Это связано с деоккупацией территорий, а значит – и наращиванием количества плательщиков? Повлияли ли на это и другие факторы?

А.А.: Здесь скажу, что, во-первых, несмотря на крайне сложную сегодняшнюю ситуацию в экономике, мы как Пенсионный фонд все же получаем необходимый финансовый ресурс в виде части единого взноса и средств госбюджета для обеспечения всех выплат в полном объеме. К тому же – в установленные сроки.

Общие доходы бюджета ПФУ в январе-апреле этого года составили около 250 млрд грн. А это на 14 млрд грн (или на 6%) больше запланированных. При этом наибольший удельный вес в структуре собственных доходов (где-то под 90%, 128 млрд грн) составляют собственные средства, полученные именно из-за уплаты единого социального взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование, что на 14 млрд грн или на 12% больше запланированных показателей.

Среди факторов роста собственных поступлений в бюджет Фонда я бы выделила, безусловно, постепенное восстановление рынка труда и выплаты военным. Так, по данным Госстата, количество юрлиц – плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за три месяца этого года увеличилось на 3,6 тыс.

Что касается добровольных страховых взносов в солидарную систему для будущей пенсии. В конце марта стало известно, что таких было уже 103 человека. В общем, тогда поступило уже 369 тыс. грн добровольных взносов, из них 35 платежей было осуществлено в размере минимального страхового взноса 1,474 тыс. грн. На какие показатели прогнозы здесь рассчитывает фонд? Чем такие добровольные взносы по существу отличаются от накопительной, или как ее еще называют, второй пенсии, кроме того, что речь идет о негосударственных пенсионных фондах? К примеру, согласно замыслу нардепов, пенсионные накопления будут сохраняться от обесценения из-за инвестирования в преимущественно консервативные финансовые инструменты. Инвестирует ли таким образом ПФУ?

Здесь вам напомню, что еще в конце прошлого года в Украине был принят закон, упростивший механизм уплаты добровольных взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Благодаря этому новшеству, оплатить добровольные пенсионные взносы вы можете удобным способом, с помощью современных цифровых технологий. Для этого на вебпортале электронных услуг ПФУ даже создан соответствующий сервис, позволяющий воспользоваться такой возможностью быстро и максимально просто.

И мы видим, что с каждым днем все больше украинцев стали использовать такую возможность. Для наглядности приведу такие цифры. С момента реализации этого сервиса осуществлено почти 900 добровольных взносов на общую сумму более 1,8 млн грн. Большинство платежей – 82% (674) – уплачено людьми самими за себя, 18% (144) – в пользу других лиц.

Здесь показательно и то, что более 54% всех осуществленных платежей (442) действительно уплачено в размере минимального страхового взноса – 1474 грн. Это свидетельство того, что люди заботятся о своем страховом стаже. Ведь добровольное участие – это хорошая возможность для тех, кто не работает, оплатив взносы – получить страховой стаж и даже – право на пенсию. И именно взнос в размере 1474 грн дает таким людям возможность зачислить месяц, в котором произошла уплата, как полный месяц страхового стажа.

Кроме этого, в месяце уплаты суммы 1 474 грн зарплата для исчисления пенсии будет учтена в минимальном размере – 6 700 грн, а для работающих – эта сумма пойдет дополнительно к начисленной зарплате по месту работы.

Уплата взносов в большем размере (более минимальный, но в пределах максимального – 22 110 грн) увеличивает размер зарплаты, который будет учтен при исчислении пенсии, более существенно.

Но нужно понимать, что добровольная уплата страховых взносов – это элемент именно солидарной пенсионной системы.

Здесь, может быть, нужно еще раз объяснить. Смотрите, солидарная система является первым уровнем, основанным на принципах солидарности поколений, пенсионные выплаты по ней осуществляются за счет средств Пенсионного фонда. Выплаты из солидарной системы, в том числе право на них, напрямую зависят от продолжительности страхового стажа, а размер – еще и от заработка, с которого уплачены страховые взносы.

А накопительная система пенсионного страхования базируется на основе накопления средств застрахованных лиц в Накопительном фонде. В отличие от солидарной выплаты из накопительной системы зависят от размера уплаченных взносов, продолжительности их уплаты и инвестиционного дохода.

В настоящее время в Украине функционируют солидарная пенсионная система и система негосударственного пенсионного обеспечения. О введении накопительной – ведутся дискуссии, разрабатывается закон.

Здесь нужно понимать, что средства Пенсионного фонда – средства солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, которая базируется на принципе солидарности поколений. Это означает, что работающие сегодня финансируют пенсии тех, кто завершил свою трудовую деятельность. То есть все поступления в ПФУ от уплаты единого взноса сразу направляются на выплату пенсий сегодняшним пенсионерам.

Что касается инвестирования средств, то Пенсионный фонд – это целевой страховой фонд, формируемый через поступление от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и поступления из других источников, определенных законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Этим законом четко очерчены направления использования средств Пенсионного фонда, в частности: на выплату пенсий, осуществление страховых выплат и финансирование мер по профилактике страховых случаев; предоставление социальных услуг; финансирование административных расходов, связанных с выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда; оплату услуг по выплате и доставке пенсий.

Относительно влияния демографических факторов. Недавно директор института демографии заявила, что на 1 января 2023 г. численность населения Украины оценивалась в 28-34 млн, к 2030 году она может уменьшиться до 24-32 млн в пределах границы до начала полномасштабной войны. Как сокращение населения повлияет на работу и доходность ПФУ в цифрах?

Очевидно, что в этом контексте идет речь и о сокращении численности трудоспособного, экономически активного населения. Потенциально – это застрахованные лица, за которых работодатели уплачивают единый взнос, являющийся основным источником наполнения бюджета Пенсионного фонда.

Сокращение численности трудоспособного населения как из-за миграции, так и из-за уменьшения рождаемости в результате приводит к ухудшению баланса застрахованных лиц и пенсионеров.

Поэтому основная проблема, которую необходимо решать государству, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, для обеспечения в том числе финансовой устойчивости бюджета ПФУ, увеличения количества плательщиков страховых взносов, создания новых рабочих мест, и, соответственно, увеличения численности застрахованных лиц, в чью пользу такие плательщики уплачивают страховые взносы.

Сегодня количество получающих пенсии пенсионеров и количество застрахованных лиц, за которых уплачиваются взносы в солидарную систему, практически одинаково. Единый взнос уплачивается почти за 11 млн застрахованных лиц, получающих официальные зарплаты или доход. Количество пенсионеров – 10,7 млн. человек. То есть соотношение 1 к 1. И такая тенденция сохраняется уже несколько лет.

С 1 июля в ПФУ запланировали индексацию почти на 20% пенсий, назначенных до 31 декабря 2022-го в соответствии с законами "О госслужбе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе нардепа" и "О научной и научно-технической" деятельность". Почему правительство отдельно выделяет получателей, которые и так получают неплохие выплаты?

Вы говорите о так называемых "специальных" пенсиях, назначенных, в частности, в соответствии с законом "О государственной службе". Последний перерасчет пенсий этой категории пенсионеров был произведен с 1 февраля 2008 года, когда Кабмин принял соответствующее решение о повышении зарплаты работающим госслужащим, что и послужило основанием для перерасчета пенсий государственным служащим.

Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении пенсий" с октября 2017 определено, что такие пенсии не перечисляются и не индексируются.

Однако напомню, что в прошлом году было принято решение о возобновлении индексации "специальных" пенсий. В частности, законом от середины февраля "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства" определено, что пенсии, назначенные в соответствии с законами "О госслужбе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе нардепа", "О научную и научно-техническую деятельность", индексируются в порядке, определенном Кабмином, с учетом коэффициента увеличения. В этом году, согласно постановлению правительства от 24 февраля этого года, такое увеличение произойдет с 1 июля на коэффициент 1,197.

Здесь отмечу, что таких пенсионеров, получающих "специальные" пенсии, осталось совсем немного, потому что основная их часть уже перешли на "страховую" пенсию, то есть назначенную в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Дело в том, что начиная с марта 2019 года, при каждой индексации пенсий в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер пенсий бывших госслужащих обязательно сопоставляется с размером пенсии, исчисленной по этому закону. И в случае если размер "страховой" пенсии превысит размер пенсии госслужащего, тогда человека автоматически, без дополнительных обращений, переводят на "страховую" пенсию. Напомню, что пенсии, назначенные по упомянутому закону, индексируются ежегодно.

В марте этого года произошла индексация пенсий. Для вычисления базы бралась средняя зарплата по Украине за три предыдущих года. Выходивший на пенсию в 2022 году уже получал пенсию по новой базе. Целесообразно ли проводить индексацию и по отношению к таким пенсионерам? А если да, то не будет ли это несправедливо по отношению к тем, кто вышел на пенсию раньше?

При индексации пенсий с 1 марта этого года учтен показатель средней зарплаты – 7400 грн.

Пенсии, назначенные по поступившим в 2020-2022 годах обращениям, с 1 марта 2023 года не повышались, поскольку при назначении они были исчислены с учетом показателей средней зарплаты (7 763 грн, 9118 грн и 10 846 грн соответственно), величина которых превышает размер средней зарплаты, сложившейся во время индексации.

В то же время согласно постановлению правительства об индексации пенсионных и страховых выплат к таким пенсиям была установлена ежемесячная доплата в размере 100 грн.

С 1 декабря назначение и выплату жилищных субсидий и льгот в Украине осуществляет ПФУ. Раньше он субсидии и льготы только выплачивал, а их предназначением занимались органы социальной защиты населения. Справляется ли фонд с новыми задачами? Происходят ли какие-то сбои, возникают неожиданные проблемы? Имелась ли база и документы?

Здесь вы конечно знаете, что 1 октября прошлого года Пенсионный фонд осуществляет выплату, а с 1 декабря 2022 года – назначение субсидий и льгот для возмещения выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Подать документы на назначение выплат можно в любой избранный сервисный центр Фонда. Между тем, независимо от места регистрации или дистанционно, с помощью современных электронных сервисов вебпортала электронных услуг ПФУ.

В целом с начала этого года на выплату жилищных субсидий и льгот направлено более 23 млрд грн. По состоянию на 1 мая 2023 года в органы Фонда по вопросам назначения и перерасчета жилищных субсидий и льгот уже обратилось почти 3 млн. человек.

Относительно верификации получателей пенсии. Минюст 1 мая зарегистрировал приказ Минфина "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат". Как работа этого приказа будет выглядеть на практике и кто оказывается из пенсионеров в зоне риска? Зачем ПФУ помощь Минфину в проверке получателей? Речь идет только о рекомендациях Минфина?

Инициатором и реализатором идеи проведения верификации пенсионных выплат действительно Минфин. А ПФУ в пределах своих полномочий постоянно контролирует соблюдение требований законодательства об общеобязательном государственном пенсионном страховании, правильность начисления, исчисления и выплаты пенсий, достоверность документов, поданных для назначения пенсии, и сведения о лицах, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, назначению (перерасчет) и выплату пенсий и других выплат, осуществляемых на средства ПФУ.

Еще в 2020 году премьер Денис Шмигаль сказал, что за 15 лет (то есть до 2035 года) Украина не сможет выплачивать пенсии. С учетом потерь, понесенных экономикой с начала полномасштабной войны, как изменился этот термин? Какие контрмеры планируются, разрабатываются или хотя бы обсуждаются?

Нет. Эта цитата была выхвачена СМИ из контекста выступления премьера и неоправданно преувеличена.

Премьер тогда рассказывал о сложной демографической ситуации в стране, когда получающих пенсию становится больше, а тех, кто работает и платит взносы, меньше. Он просто указал невыплату пенсий как один из возможных вариантов, по которому могут развиваться события, а не как бесспорный факт несостоятельности солидарной системы.

Главный акцент делался на планах правительства по внедрению накопительной пенсионной системы в дополнение к существующей солидарной. По факту эти две системы должны дополнять друг друга. Выплаты из накопительной системы не заменяют условия назначения и получения выплат из солидарной системы (по возрасту, по инвалидности или по потере кормильца), а будут дополнять эту сумму, тем самым повышая уровень ежемесячной пенсионной выплаты.

Сегодня текущие доходы и расходы ПФУ – стабильны и прогнозируемы. Здесь всех успокою: все выплаты производятся вовремя. А что касается введения накопительного уровня, то об этом можно говорить после принятия соответствующего закона и создания надлежащих правовых, экономических, организационных и институциональных основ его функционирования

Продолжают ли получать украинскую пенсию жители оккупированных территорий? Если да, то о каких регионах идет речь, как они это организуют?

Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определяет два способа выплаты пенсий: через учреждения уполномоченных банков или "Укрпочтой". Ежемесячно ПФУ готовит выплатные документы, в которых определено, кому и сколько платить, и передает их почте и банкам. Под эти документы в ежедневном режиме согласно графику выплат направляются средства на выплату пенсий банкам и "Укрпочте".

Уполномоченные банки зачисляют средства на счета пенсионеров в полном размере, независимо от того, где человек находится: на временно оккупированной территории, на территории, где ведутся активные боевые действия, переехала в более безопасную область, выехала временно за границу... В момент зачисления пенсии на счет денежные средства становятся собственностью пенсионера. И пенсионер может использовать их тогда, когда будет иметь возможность или нуждаться.

Если пенсионер, получавший пенсию в отделении почтовой связи или с доставкой на дом, остался на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся активные боевые действия, в населенных пунктах, где "Укрпочта" не имеет возможности доставлять пенсию, – все принадлежащие ему пенсионные средства он сможет получить по собственному выбору, когда это станет возможным и безопасным: в почтальоне или со счета, открытого Пенсионным фондом в Сбербанке.

Чтобы получить средства со счета, нужно будет лично обратиться либо в Сбербанк и заключить с ним договор обслуживания банковского счета, либо в Пенсионный фонд, чтобы сообщить реквизиты своего счета в другом банке, если пенсионер желает перевести выплату из Ощадбанка на другой банк или возобновить выплату на почтовое отделение после возобновления его работы или перевести выплату на почтовое отделение по другому адресу проживания

Какова ситуация с пенсиями эвакуированных в Европу людей? Какие нормы на них распространяются? Если у эвакуируемого человека настал срок выхода на пенсию, как он может его оформить, находясь за границей?

Так украинцы, временно находящиеся за границей и достигшие пенсионного возраста, могут обратиться за пенсией через наш вебпортал электронных услуг. В этом случае заявление о назначении пенсии вместе со сканированными документами, которые соответствуют оригиналам документов и пригодны для восприятия их содержания (например, обязательно должны содержать четкое изображение полного состава текста документа и его реквизитов) может подаваться с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) или с помощью Действия. Подписи.

Кроме того, при наличии в системе персонифицированного учета данных о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту (если, в том числе, была предоставлена для оцифровки бумажная трудовая книжка за периоды до внедрения системы персонифицированного учета), при достижении определенного законодательством пенсионного возраста, ПФУ может назначить пенсию без личного обращения человека – автоматически.

И еще одна возможность для тех, кто после начала широкомасштабной войны вынужден был уехать за границу и там достиг пенсионного возраста: они могут обратиться за назначением пенсии, отправив заявление и документы по почте. Для такой возможности определены правила оформления документов, в частности, кто может заверять бумажные копии документов (скажем, дипломатические или консульские учреждения, нотариусы) и обязательно добавляются документы о статусе лица за границей (получение временной защиты или статуса беженца) и о подтверждении пребывания лица в живых.

У находящихся на передовой военных очень большие по украинским меркам зарплаты. Существует ли у них разница в начислении пенсии? Могут ли они рассчитывать на большее обеспечение в будущем?

Военным выплачивается не зарплата, а денежное довольствие. Вопросы их пенсионного обеспечения нормированы законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы" и соответствующими решениями правительства.

Как говорится в этом законе, уволившиеся со службы военнослужащие имеют право на назначение пенсий за выслугу лет, по инвалидности. Такие пенсии назначаются в процентах к их денежному обеспечению. При этом денежное довольствие военнослужащего определяется как с учетом основных видов такого обеспечения, по состоянию на время увольнения (оклад, звание, выслуга лет), так и с учетом ежемесячных дополнительных его видов (надбавки, доплаты, повышения, премии) за 24 месяца службы перед увольнением со службы.

Все это в конечном счете и влияет на размер пенсионной выплаты каждого конкретного военнослужащего.