Украинская мифология круче Marvel: в Украине запустили культурный онлайн-проект для всей семьи

Проект "Сказочная страна" – это шесть бесплатных онлайн-встреч для украинских детей и их семей, которые познакомят их с культурой Украины.

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Из-за войны России с Украиной многие украинские дети остались без возможности полноценно учиться и общаться со сверстниками. По данным Министерства образования и науки в Украине, уже разрушены или повреждены более 500 учебных заведений. Одни дети лишились возможности посещать школы, другие были вынуждены переехать и сменить место обучения.

Для возобновления познавательной и творческой деятельности детей и родителей в Украине запускается новый культурный онлайн-проект — "Сказочная Украина". Программа проекта — рассказать об украинской культуре и творчестве.

Проект "Сказочная страна" – это шесть бесплатных онлайн-встреч для украинских детей и их семей, которые познакомят их с культурой Украины. Присоединиться к каждой встрече можно по единственной ссылке.

Украинские писатели, режиссеры и журналисты расскажут, откуда взялись сказки, рассказы и басни, познакомят слушателей с украинской мифологией и объяснят, что общего между украинскими героями и мстителями из фильмов Marvel. Также дети могут научиться создавать комиксы. Расписание онлайн-встреч для украинских семей:

19 апреля 2022 г. — "Украинская мифология круче Marvel". Писатель Ник Лисицкий расскажет, почему украинская мифология одна из самых богатых и интересных в мире.

26 апреля 2022 г. – "Сказки о сказке". Кандидат филологических наук Татьяна Синьок будет рассказывать о происхождении сказок.

3 мая 2022 г. – "Путь героя: пишем волшебные сказки". Вместе с Юлией Конопляной слушатели проанализируют путь героя и придумают свою сказку.

10 мая 2022 г. – "Комиксы и истории". Сценарист и художник Тарас Фролов научит творить настоящие комиксы.

17 мая 2022 г. - "От рисунка к настоящему мультику". Режиссер Светлана Магда объяснит, как создается анимация и чем украинские мультики отличаются от Disney.

24 мая 2022 г. – "Как герои мультфильмов получают свой голос?". Татьяна Касьян, писательница и журналистка расскажет, как оживить персонажа голосом.

Согласно данным Unicef, около 7,5 млн детей страны уже пострадали от российского вторжения. Более миллиона детей уехали за границу и вынуждены адаптироваться к новым условиям. Компании, уже возобновившие работу, продолжают трудиться над тем, чтобы дети в Украине и за ее пределами имели доступ к интересной и полезной информации, учились и развивались даже в такие сложные времена.

Новый семейный образовательный проект "Сказочная Украина" запустила ІТ-компания GlobalLogic Ukraine. Компания еще во время карантина положила начало вебинарам для детей. Специалисты в рамках Kids Space рассказывали о космосе, астробиологии и машинном обучении. Культурные вебинары в рамках проекта "Сказочная страна" будут доступны всем желающим бесплатно и интересны независимо от возраста.

"В это очень тяжелое и важное время для всех нас мы делаем все возможное, чтобы поддерживать специалистов, членов их семей и всю Украину, – говорит Анна Щербакова, младший вице-президент GlobalLogic. – Поэтому мы решили запустить специальный сезон нашего проекта Kids Space – интерактивных образовательных вебинаров для всей семьи. Предыдущие сезоны были посвящены темам науки и космоса. На этот раз мы создали продукт, который расскажет немного больше о волшебной Украине, ее культуре, истории, мифах и сказках. Эти вебинары не только помогут интересно провести время, но и откроют новое и полезное об Украине и украинцах".