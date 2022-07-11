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В Донецкой области вводится полный запрет на продажу алкоголя, - ОВА
С 11 июля в Донецкой области запрещена торговля алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе. Соответствующий приказ подписал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".
Об этом сообщает Донецкая ОГА.
"В целях обеспечения общественной безопасности и порядка на территории Донецкой области на период действия правового режима военного положения запрещена торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств)", - говорится в сообщении.
Запрет начинает действовать с сегодняшнего дня.Подписывайтесь на наш Telegram канал
С целью контроля над его соблюдением будут введены патрули.
Отметим, в Сумской области изменили правила продажи алкоголя. В магазинах купить пиво, слабоалкогольные напитки и вино можно будет ежедневено с 11:00 до 19:00 по будням, а в выходные магазины будут продавать алкоголь любой крепости во время своей работы.
Напомним, КГГА с 2 июня разрешила продавать алкоголь в магазинах с 11:00 до 19:00. Отметим, что когда администрация разрешила ресторанам, кафе и барам продавать алкоголь до 22:00, то их выручка выросла на 58%.