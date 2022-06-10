В Сумской области изменили правила продажи алкоголя

В Сумской области с 14 июня планируют расширить временные рамки продажи алкоголя. Время, когда торговые точки могут реализовывать алкоголь, зависит от крепости напитка и места продажи. Об этом 9 июня в Facebook сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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В магазинах купить пиво, слабоалкогольные напитки и вино можно будет ежедневено с 11:00 до 19:00 по будням, а в выходные магазины будут продавать алкоголь любой крепости во время своей работы.

В барах, ресторанах, кафе алкоголь можно будет употреблять с 11:00 до 21:00 во все дни недели.

"Людям в военной форме отпускать алкоголь запрещено", — подчеркнул Живицкий.

Он также сообщил, что за время отмены и более жесткого ограничения на продажу алкоголя в бюджет региона поступило в два раза меньше акцизного налога в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (18 млн грн против 36 млн грн). В тоже время почти в 3 раза увеличилось количество экспертиз для определения состояния алкогольного опьянения и выросло количество госпитализаций в результате алкогольных интоксикаций и отравлений суррогатами.

Количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, также выросло.

Напомним, КГГА с 2 июня разрешила продавать алкоголь в магазинах с 11:00 до 19:00. Отметим, что когда администрация разрешила ресторанам, кафе и барам продавать алкоголь до 22:00, то их выручка выросла на 58%.

Источник фото: ua.depositphotos.com