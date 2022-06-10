На Сумщині змінили правила продажу алкоголю

У Сумській області з 14 червня планують розширити часові рамки продажу алкоголю. Час, коли торгові точки можуть реалізовувати алкоголь, залежить від міцності напою та місця продажу. Про це 9 червня у Facebook повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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У магазинах купити пиво, слабоалкогольні напої та вино можна буде щоденно з 11:00 до 19:00 у будні, а у вихідні магазини продаватимуть алкоголь будь-якої міцності під час своєї роботи.

У барах, ресторанах, кафе алкоголь можна вживати з 11:00 до 21:00 у всі дні тижня.

"Людям у військовій формі відпускати алкоголь заборонено", - наголосив Живицький.

Він також повідомив, що за час скасування та жорсткішого обмеження на продаж алкоголю до бюджету регіону надійшло вдвічі менше акцизного податку порівняно з аналогічним періодом попереднього року (18 млн грн проти 36 млн грн). Водночас майже втричі збільшилася кількість експертиз для визначення стану алкогольного сп'яніння та зросла кількість госпіталізацій внаслідок алкогольних інтоксикацій та отруєнь сурогатами.

Кількість правопорушень, скоєних у стані алкогольного сп'яніння, також зросла.

Нагадаємо, КМДА з 2 червня дозволила продавати алкоголь у магазинах з 11:00 до 19:00. Зазначимо, що коли адміністрація дозволила ресторанам, кафе та барам продавати алкоголь до 22:00, їх виручка зросла на 58%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com