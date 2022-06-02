У Києві дозволили продавати алкоголь у магазинах з 11:00 до 19:00

Київська міська державна адміністрація (КМДА) з 2 червня розширила часові межі для продажу алкоголю в столиці, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає пресслужба адміністрації.

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У столиці в магазинах тепер продаватимуть алкоголь з 11:00 до 19:00. Поворозник окремо нагадав, що продаж алкоголю у закладах громадського харчування можливий з 11:00 до 22:00.

Уточнюємо, що у Києві та Київській області комендантська година тепер триває щоночі з 23:00 до 05:00.

Нагадаємо, у зв'язку з початком війни наприкінці лютого влада Києва, як і керівництво інших міст по всій країні, прийняла рішення заборонити продаж спиртного. Київ майже місяць прожив за умов сухого закону.

Після "сухого" березня у КМДА все ж таки дозволили продаж алкоголю з 11:00 до 16:00. Першого ж дня кияни вирушили до супермаркетів за спиртним.