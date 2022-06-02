В Киеве разрешили продавать алкоголь в магазинах с 11:00 до 19:00

Киевская городская государственная администрация (КГГА) с 2 июня расширила временные рамки для продажи алкоголя в столице, сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба администрации.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В столице в магазинах теперь будут продавать алкоголь с 11:00 до 19:00. Поворозник отдельно напомнил, что продажа алкоголя в заведениях общепита возможна с 11:00 до 22:00.

Уточняем, что в Киеве и Киевской области комендантский час теперь длится каждую ночь с 23:00 до 05:00.

Напомним, в связи с началом войны в конце февраля власти Киева, как и руководство других городов по всей стране, приняли решение запретить продажу спиртного. Киев почти месяц прожил в условиях сухого закона.

После "сухого" марта в КГГА все же разрешили продажу алкоголя с 11:00 до 16:00. В первый же день киевляне отправились в супермаркеты за спиртным.