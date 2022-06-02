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В Киеве разрешили продавать алкоголь в магазинах с 11:00 до 19:00
Киевская городская государственная администрация (КГГА) с 2 июня расширила временные рамки для продажи алкоголя в столице, сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба администрации.
В столице в магазинах теперь будут продавать алкоголь с 11:00 до 19:00. Поворозник отдельно напомнил, что продажа алкоголя в заведениях общепита возможна с 11:00 до 22:00.
Уточняем, что в Киеве и Киевской области комендантский час теперь длится каждую ночь с 23:00 до 05:00.
Напомним, в связи с началом войны в конце февраля власти Киева, как и руководство других городов по всей стране, приняли решение запретить продажу спиртного. Киев почти месяц прожил в условиях сухого закона.Подписывайтесь на наш Telegram канал
После "сухого" марта в КГГА все же разрешили продажу алкоголя с 11:00 до 16:00. В первый же день киевляне отправились в супермаркеты за спиртным.